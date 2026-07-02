Ovakav dres još niste vidjeli! Pogledajte u čemu je to Knoll

Jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, Ivana Knoll, javila se videom iz Toronta, a na sebi je imala crne kratke hlačice i 'custom made' hrvatski dres s brojem 10., kakvog do sada nismo imali priliku vidjeti.

Dres je istaknuo Ivanin struk, ali i grudi, dok su minijaturne hlače u prvi plan stavile njene noge.

- Hej ekipa, nalazim se kod stadiona u Torontu gdje će igrati Hrvatska i Portugal. Jedva čekam da pobijedimo! - rekla je Ivana Knoll u videu.

Foto: screenshoot/Instagram

- Hvala @aarteest na ovom po mjeri rađenom dresu - napisala je Knoll na video te time otkrila gdje je nabavila kratki hrvatski dres, kakav i priliči jednoj od najvatrenijih navijačica naše reprezentacije.

Podsjetimo, Ivana Knoll nedavno je 'zapalila' društvene mreže korzetom koji je obukla na utakmici Hrvatske protiv Engleske, a tada nam je i otkrila kako ga je sama napravila.

Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

- Hvala vam puno! Korzet sam sama napravila - rekla nam je Ivana, koja je inače diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Svi su pisali o Ivaninom korzetu, a na njega nisu ostali imuni ni engleski navijači pa je tako jedan Englez uhvaćen objektivom kako u nevjerici gleda prizor ispred sebe. Preostaje vidjeti kakvu je odjevnu kombinaciju Knollica pripremila za utakmicu protiv Portugala.