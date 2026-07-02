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VATRENA NAVIJAČICA

Ovakav dres još niste vidjeli! Pogledajte u čemu je to Knoll

Piše Maša Mai Čigir,
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Ovakav dres još niste vidjeli! Pogledajte u čemu je to Knoll
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Foto: Instagram
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Ivana Knoll javila se iz hotela u Torontu uoči utakmice Hrvatske i Portugala, a koja se igra sutra u 1 sat ujutro po našem vremenu

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Jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, Ivana Knoll, javila se videom iz Toronta, a na sebi je imala crne kratke hlačice i 'custom made' hrvatski dres s brojem 10., kakvog do sada nismo imali priliku vidjeti. 

Dres je istaknuo Ivanin struk, ali i grudi, dok su minijaturne hlače u prvi plan stavile njene noge.

- Hej ekipa, nalazim se kod stadiona u Torontu gdje će igrati Hrvatska i Portugal. Jedva čekam da pobijedimo! - rekla je Ivana Knoll u videu.

Foto: screenshoot/Instagram

- Hvala @aarteest na ovom po mjeri rađenom dresu - napisala je Knoll na video te time otkrila gdje je nabavila kratki hrvatski dres, kakav i priliči jednoj od najvatrenijih navijačica naše reprezentacije.

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Podsjetimo, Ivana Knoll nedavno je 'zapalila' društvene mreže korzetom koji je obukla na utakmici Hrvatske protiv Engleske, a tada nam je i otkrila kako ga je sama napravila.

Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

- Hvala vam puno! Korzet sam sama napravila - rekla nam je Ivana, koja je inače diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. 

Svi su pisali o Ivaninom korzetu, a na njega nisu ostali imuni ni engleski navijači pa je tako jedan Englez uhvaćen objektivom kako u nevjerici gleda prizor ispred sebe. Preostaje vidjeti kakvu je odjevnu kombinaciju Knollica pripremila za utakmicu protiv Portugala.

Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
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