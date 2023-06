Ovako britanska ljepotica s najljepšim tijelom na svijetu izgleda u bikiniju bez fotošopa

Figura britanske manekenke Kelly Brook (43) po najnovijim je istraživanjima proglašena idealnom. Svojevremeno je manekenka bila uspješna televizijska voditeljica, a onda se povukla iz javnosti i vodi radijsku emisiju.

Prema istraživanju provedenom u Texasu, omjer prsa - struk - bokovi idealne žene iznosi 99-63-91 centimetara, što upravo Kelly dodjeljuje laskavu titulu. Zanimljivo jest da se manekenka nikada nije podvrgavala plastičnim operacijama, a na početku karijere ju je proslavio bujni dekolte.

Foto: NDPG

Priznala je da se tek sada, s 43 godine osjeća u potpunosti samopouzdano. Također je otvoreno rekla da je u posljednjih par godina nabacila nekoliko kilograma, ali da joj to nimalo ne smeta. Nosi veličine odjeće između 40 i 44, što je veliki odmak od minijaturnih veličina koje nose ostale poznate dame, posebno u Hollywoodu.

Foto: Instagram/Kelly Brook

Manekenka ponosno ističe svoj prirodni izgled, a paparazzi je ponekad uspiju uhvatiti na odmoru gdje možemo dobiti bolji uvid u to kako doista izgleda njeno tijelo bez uljepšavanja. Tako se čini kako se ono uljepšava isključivo ako je u pitanju neka modna kampanja kada koža mora izgledati savršeno, dok se ostalo ne 'dira'.

Foto: NDPG

- Kad ostarite, osjećate se ugodno u svojoj koži. Shvaćate da to kako izgledate i nije toliko bitno, u godinama ste kad si kažete: 'To sam ja, s borama, spuštenim grudima i svim ostalim - rekla je Kelly za The Sun.

Kelly je već šest godina u vezi s Talijanom Jeremyjem Parisom (34), s kojim često objavljuje romantične fotografije na Instagramu. Par se vjenčao 2022. godine u Italiji.