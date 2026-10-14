Ovako je Ervin iz Big Brothera izgledao prije 180 kg mišića! Nekad je bio talentirani golman

- Bili su ponosni na mene, na to što sam ostao prizeman i što sam još u sportu. Znaju koliko sam ga odmalena volio. Vidjeli su disciplinu koju godinama pokazujem u teretani, samo sad u drugoj krajnosti, s velikim težinama i zahtjevnim treninzima. I dalje se volim šaliti i pomagati drugima, baš kao što sam radio kao dječak - kaže Ervin. | Foto: Privani album