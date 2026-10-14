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Ovako je Ervin iz Big Brothera izgledao prije 180 kg mišića! Nekad je bio talentirani golman

Bivši natjecatelj 'Big Brothera', Ervin Mujaković, prije malo više od desetljeća svojim je izgledom obarao žene s nogu. Kao dječak bio je golman, a zatim je krenuo u teretanu i ostao fitness trener u top formi. Danas ima 180 kilograma, zaručen je za Miss Slovenije i dnevno unese oko 6000 kcal...
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Ovako je Ervin iz Big Brothera izgledao prije 180 kg mišića! Nekad je bio talentirani golman
Ervin Mujaković bivši je fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera. | Foto: Instagram
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Ervin Mujaković bivši je fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera. | Foto: Instagram
Komentari 14

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