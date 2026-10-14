Ovako je Ervin iz Big Brothera izgledao prije 180 kg mišića! Nekad je bio talentirani golman

Bivši natjecatelj 'Big Brothera', Ervin Mujaković, prije malo više od desetljeća svojim je izgledom obarao žene s nogu. Kao dječak bio je golman, a zatim je krenuo u teretanu i ostao fitness trener u top formi. Danas ima 180 kilograma, zaručen je za Miss Slovenije i dnevno unese oko 6000 kcal...
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Ervin Mujaković bivši je fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera.
| Foto: Instagram
Ervin Mujaković bivši je fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera. |
Foto: Instagram
Ervin Mujaković bivši je fitness trener i zvijezda regionalnog Big Brothera.
| Foto: Instagram
Prije 11 godina bio je jedan od najvećih miljenika žena, a sada je neprepoznatljiv.
| Foto: screenshot/Pink Tv
Trenutačno ima 180 kilograma, a ponosan je na svoj izgled i formu.
| Foto: Privani album
Kao dječak trenirao je nogomet, bio je golman.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Majka ga je već u prvom razredu upisala u mjesni klub.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Bio sam presretan. Poslije sam prešao u Bubamaru, tad najbolju školu nogometa za mlađe uzraste, gdje su dolazili dječaci iz cijeloga grada. Ondje sam usavršio golmanske sposobnosti i sudjelovao na mnogim turnirima - rekao nam je.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Među njima posebno izdvaja Eskils kup u Švedskoj, gdje je s momčadi proveo dva tjedna.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Osvojili smo prvo mjesto u konkurenciji 32 momčadi, uglavnom iz Skandinavije. S 14 godina prešao sam u FK Sarajevo, gdje smo osvojili ligu i Kup. Najznačajniji trenutak dogodio se kad sam imao 16 godina i kad me trener pozvao na golmanske treninge s prvom momčadi - ispričao je.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Još od prvih odlazaka na trening zamišljao je da će se jednoga dana profesionalno baviti nogometom. Bio je uporan i discipliniran, no nakon 18. rođendana počeo je drukčije gledati na budućnost.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Nogometnu loptu s vremenom je zamijenio utezima. Danas ima 180 kilograma, a veliki dio svakodnevice posvećuje zahtjevnim treninzima u teretani.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Cilj mi je bio dostići ogroman izgled i trening kakav rijetko tko može pratiti na određenim spravama, enormno velike kilaže - rekao nam je Ervin.
| Foto: Privani album
Kaže da je i financijski prezadovoljan te da se njegov današnji život ne razlikuje mnogo od onoga koji je zamišljao kao dječak, barem kad je riječ o sportu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Susreo je i brojne prijatelje iz školskih dana koji ga pamte kao dječaka zaljubljenog u nogomet.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Bili su ponosni na mene, na to što sam ostao prizeman i što sam još u sportu. Znaju koliko sam ga odmalena volio. Vidjeli su disciplinu koju godinama pokazujem u teretani, samo sad u drugoj krajnosti, s velikim težinama i zahtjevnim treninzima. I dalje se volim šaliti i pomagati drugima, baš kao što sam radio kao dječak - kaže Ervin.
| Foto: Privani album
Ranije nam je prepričao anegdotu s odmora u Italiji. Nisam mogao ući u taksi. Doslovno nisam mogao sjesti na prednje sjedalo. Taksist mi je preko prevoditelja rekao: 'Ovo mi se još nije dogodilo, ti si ogroman, prisjetio se.
| Foto: Privani album
Tad se sa zaručnicom odmarao u Portopiccolu, mjestu kojemu se njih dvoje redovito vraćaju još od početka veze.
| Foto: Privani album
- Zaista je prelijepo mjesto, prava oaza mira. Dolazimo često, svake godine po nekoliko puta, na vikend ili nekoliko dana - rekao nam je Ervin.
| Foto: Privatni album
Nakon Italije par ima u planu još jedan odmor. 'Pa bismo nakon toga, ako sve bude po planu, trebali završiti sve oko vjenčanja', otkrio nam je ranije Ervin.
| Foto: Privatni album
Ni na putovanjima ne odustaje od svoje rutine.
| Foto: Privatni album
- Hoteli u koje idem imaju teretanu, pa radim sve standardne vježbe s velikim težinama. Na Smith spravi za ramena podižem do 225 kilograma, na kosom benchu radim s 235 kilograma za jedno ponavljanje, na lat mašini odrađujem serije sa 150 kilograma, a na leg pressu podignem čak 760 kilograma za jedno ponavljanje. Za ramena radim letenje bučicama od 40 kilograma i jednoručne vježbe s bučicama od 50 kilograma, a biceps treniram sa Z-šipkom od 100 kilograma - otkrio je.
| Foto: Privatni album
Ervin dnevno unese oko 6000kcal: 'Ujutru jedem jaja i žitarice, preko dana uglavnom meso piletina, roast beef, riba sa puno riže ili krumpira. Navečer pretežno sir, skuta, i slatkiši koji se ubrajaju u te kalorije'.
| Foto: Instagram
Nakon showa živi potpuno drukčije. Sa samozatajnom partnericom iz Slovenije iza ljeta planira intimno vjenčanje, putuje Europom i većinu vremena posvećuje treninzima te režimu prehrane.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto Instagram
Foto PRIVATNA ARHIVA
| Foto: instagram
Foto Instagram
Iako identitet zaručnice donekle krije, poznato je da je riječ o bivšoj Miss Slovenije.
| Foto: instagram
U vezi su gotovo šest godina, a o braku su razgovarali i mnogo prije travanjske prosidbe.
| Foto: Instagram
Veliku svadbu nikad nisu zamišljali. Umjesto stotina uzvanika i velike pompe, žele intimniju ceremoniju u uskom krugu najbližih ljudi, a voljeli bi da se vjenčanje održi već ove godine.
| Foto: instagram
Trenutačno se dvoume između dvije opcije, vjenčanja u luksuznom restoranu uz golf igralište, gdje su se i zaručili, i egzotične destinacije tijekom jednog od brojnih putovanja koja planiraju ove godine.
| Foto: Instagram
Na popisu su im Grčka, Malta, Španjolska i Italija
| Foto: instagram
- Djevojka i ja želimo da to bude u što užem krugu nama dragih ljudi. Oko svega se zajedno dogovaramo i zajedno biramo sve - istaknuo je Ervin.
| Foto: instagram
Važno im je da cijela atmosfera bude što opuštenija pa će i glazba pratiti takav ugođaj. Iako privatno najčešće sluša aktualne izvođače, za vjenčanje ipak preferira nešto mirniju i laganiju glazbu. Kad je riječ o hrani, priznaje da toga dana ne planira previše paziti na režim prehrane.
| Foto: instagram
- To je poseban dan za nas pa će sve biti opušteno. Tada se jede baš sve - govori Ervin.
| Foto: instagram
Podsjetimo, Ervin je postao poznat široj javnosti nakon što je stigao do samog finala ovog reality showa
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Publika ga se sjeća po intimnim trenucima sa Stefani Banić, ali i neuzvraćenoj simpatiji prema Barbari Šegetin
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ervin je popularnost iskoristio i nastavio se kretati u showbizz svijetu. Pojavio se u nekoliko glazbenih spotova, okušao se u manekenskom svijetu i stekao status fitness trenera
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
U BB kući osvojio je mnoge gledatelje, a njegova popularnost nije se smanjila niti nakon završetka showa
| Foto: instagram/Fani Stipković
Ipak, njegova karijera i životna priča nisu uvijek išli po planu. Ervin je 2022. godine imao tešku nezgodu u teretani, što mu je zadalo ozbiljan udarac
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Zbog teške diskus hernije ostao je nepokretan nekoliko mjeseci.
| Foto: Instagram
Danas je potpuno promijenio svoj izgled i neprepoznatljiv je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
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Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
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Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram/Ida Solbakken
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Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram