Ovako je Martina Stjepanović Meter za 24sata zablistala poput fatalne Marilyn Monroe

Sretnica sam, zaista nemam nikakvih mučnina od početka trudnoće i baš uživam, rekla nam je glumica, koja se u trudnoći bez problema vrtjela na štiklama transformirana u Merlinku toliko vjerno da smo na trenutke imali osjećaj da ispred nas stoji fatalna plavuša. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL