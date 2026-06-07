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Ovako je Martina Stjepanović Meter za 24sata zablistala poput fatalne Marilyn Monroe

Prije nekoliko mjeseci, glumica i nova članica žirija 'Tvoje lice zvuči poznato' stala je pred objektiv naše fotografkinje i pozirala poput najpoznatije plavuše na svijetu. Martina je tada bila trudnica...
24sata Zagreb: Glumica Martina Stjepanović Meter
U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter zablistala je poput prave filmske dive za Cafe 24sata. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter zablistala je poput prave filmske dive za Cafe 24sata. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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