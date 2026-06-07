Ovako je Martina Stjepanović Meter za 24sata zablistala poput fatalne Marilyn Monroe

Prije nekoliko mjeseci, glumica i nova članica žirija 'Tvoje lice zvuči poznato' stala je pred objektiv naše fotografkinje i pozirala poput najpoznatije plavuše na svijetu. Martina je tada bila trudnica...
U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter zablistala je poput prave filmske dive za Cafe 24sata.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter zablistala je poput prave filmske dive za Cafe 24sata.
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
U bijeloj haljini koja priziva bezvremenski glamur Marilyn Monroe, glumica Martina Stjepanović Meter zablistala je poput prave filmske dive za Cafe 24sata.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Pred novom članicom žirija popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", posebno je uzbudljivo životno razdoblje - otkrila je da je rodila sina. O trudnoći je govorila i za 24sata.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Sretnica sam, zaista nemam nikakvih mučnina od početka trudnoće i baš uživam, rekla nam je glumica, koja se u trudnoći bez problema vrtjela na štiklama transformirana u Merlinku toliko vjerno da smo na trenutke imali osjećaj da ispred nas stoji fatalna plavuša.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Kako se Martina snašla u ulozi Merlinke, pogledajte u ostatku galerije.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL