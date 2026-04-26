Ovako se to radi! Bili smo na koncertu 5SOS-a: Nadmašili su očekivanja, evo kako je bilo

5 Seconds of Summer pokazali su da su na novom vrhuncu svoje karijere. Iako je njihov koncert bio prožet sarkazmom i autoironijom, kroz šale na vlastiti račun da nisu nagrađivan, najpoznatiji ni “najbolji” bend, upravo suprotno su i dokazali.

Bend su osnovala četiri srednjoškolska prijatelja. Luke Hemmings. Michael Clifford, Calum Hood i Ashton Irwin. Povezanost ova četiri prijatelja izrazito se vidi na bini te upravo zbog te međusobne povezanosti definitivno spadaju pod one bendove koji će još jako dugo svirati.

Koncert se održao u Budimpešti, a meni je ovo bio treći put da ih gledam uživo. Prije prvog koncerta na kojem sam bila, 5 Seconds of Summer za mene nisu bili bend kojem bih pridala posebnu pažnju. Pamtila sam ih kroz prizmu tinejdžerske nostalgije. Sve dok se nije dogodio taj prvi koncert.

Iz godine u godinu ruše taj stereotip. Nisu boyband, nego bend.

Turneja “Everyone’s a Star” dobila je naziv po istoimenom albumu koji je bend izbacio prošle godine. Koncept albuma temelji se na ironiji i poigravanju vlastitim imidžem, kroz slike i percepcije koje publika često ima o svjetskim zvijezdama.

No, vratimo se koncertu. Kartu za parter sam platila oko 70 eura. Uvijek kupujem za parter jer se tako najbolje osjeti energija publike.

U Budimpeštu sam stigla autom dan ranije, pa je plan bio i na koncert ići automobilom. Arena je nudila opciju parkinga, koji je iznosio 12 eura.

Pred arenu sam stigla sat vremena prije otvaranja vrata. Kao i na prijašnjim koncertima, pratila me sreća pa sam bila među prvima koji su prošli kroz ulaz. Vrijedi istaknuti da Mađarska, kao i mnoge druge zemlje, nema onaj “balkanski” mentalitet dolaska u arenu pet minuta prije početka koncerta.

Red je bio ogroman, a bilo je i ljudi koji su kampirali ispred arene. Puštala se glazba, neki su jeli, neki plesali. Djevojke su bile odjevene u crne mrežaste čarape, kratke suknje s dodacima zvijezda. Atmosfera je već tada bila koncertna. Cijena pića variraju o vrsti, tako ćete u ovoj areni za žestoka pića platiti od šest do sedam eura, dok ćete za pivu izdvojiti od četiri do 5,5 eura.

Nakon što sam prošla sigurnosnu kontrolu, ušla sam u dvoranu. Nije iznenađenje da su se svi trudili doći što bliže ogradi ispred pozornice. Srećom, imam svoju taktiku kojom gotovo uvijek uspijem završiti u prva tri reda. Nije riječ o agresivnom guranju niti o izlikama poput “prijateljica me čeka naprijed”, nego o suptilnom kretanju kroz masu. Detalje te taktike ipak ću zadržati za sebe. Vrijedi naglasiti kako je ovaj bend vrlo popularan među Mađarima, u radijusu od 10ak metara oko mene, nisam naišla ni na jednog Hrvata.

Početak nastupa prvog predizvođača čekali smo pola sata. U tom trenutku sve je još bilo podnošljivo, no nakon što je bend Mastepeace završio svoj set, temperatura je naglo porasla. U gužvi je to brzo postalo teško izdrživo. Organizatori su se pobrinuli da djelatnici dijele vodu, što je potez vrijedan pohvale.

Nakon nastupa drugog benda, South Arcade, napetost u publici rasla je sa svakim pomakom na pozornici.

Zatim je stigao trenutak koji smo svi čekali. Svjetla su se ugasila, a na ekranima je prikazan kratak video u kojem se članovi benda nalaze u ružičastoj limuzini. Sve u estetici njihovog posljednjeg albuma. U sljedećem trenutku izlaze na pozornicu iz automobila koji je ujedno dizajniran kao set za bubnjeve.

Energija je bila vrlo intenzivna. Publika je reagirala gotovo eruptivno. Teško je taj osjećaj u potpunosti pretočiti u riječi. Publika je skakala kao jedno, a meni nije smetalo što mi je djevojka iz publike, koja je stajala do mene, nekoliko puta nagazila stopalo. Sve je bilo vrijedno te energije koja prolazi kroz tvoje tijelo.

Ono što su ovim koncertom jasno pokazali jest da se i s manjim budžetom može postići iznimno puno. Ujedno su se uklopili u trend izvođača koji kroz koncert vode publiku kroz različite faze svoje karijere. Show je podijeljen na nekoliko segmenata, a bit je da se njima prati razvoj njihove dugogodišnje karijere.

Na samom početku, kroz humorističan pristup, održali su kratku PowerPoint prezentaciju. Otvoreno su priznali da su svjesni kako publika najviše voli pjesme kojih se oni sami pomalo srame.

- Znamo da to volite. Znamo da to želite. Zato ćemo ih i odsvirati - rekao je pjevač i gitarist Luke Hemmings tijekom prezentacije.

I tako je i bilo. Nakon 12 godina čekanja, konačno sam uživo čula pjesmu "English Love Affair". Riječ je o pjesmi iz 2014. godine, iz razdoblja kada su nastupali kao predgrupa bendu One Direction. Pjesma je povezana s tadašnjim privatnim odnosima unutar tog kruga, što joj daje dodatnu dimenziju za dugogodišnje fanove.

Možda nekima zvuči neobično koliko me to razveselilo, ali takve stvari teško je objasniti onima koji godinama ne prate fandom i njegov kontekst.

U sklopu koncerta imali su i segment "Secret Song", u kojem publika bira pjesmu koju će bend izvesti. To su uglavnom pjesme koje rijetko izvode (jer ih se srame) ili one koje nisu dio standardne setliste.

Na moje veliko oduševljenje, publika je odabrala pjesmu “Start Over” s novog albuma. Tko je još nije poslušao, trebao bi.

Nakon toga uslijedio je segment dodjele nagrada za "najbolji boyband na svijetu".

- 5SOS je već 15 puta bio nominiran, ali im je ovo prvi put da su osvojili nagradu - rekla je voditeljica iz izmišljene televizije 5SUCE u kratkom video prilogu.

Nagradu tradicionalno uručuje netko iz publike. Ovaj put to, nažalost, nisam bila ja.

Kroz još jedan šaljivi video osvrnuli su se i na svoj “prekid”. Iako nikada nisu formalno prestali djelovati kao bend, u jednom su razdoblju istraživali solo projekte. Tijekom koncerta svaki je član izveo po jednu svoju samostalnu pjesmu.

Što se tiče samog nastupa, bio je na razini koju je danas teško nadmašiti. Vokali su bili sigurni i precizni, a instrumentalna izvedba dodatno je potvrdila njihovu glazbenu kvalitetu.

Lightshow nije kaskao. Vibrantne boje pratile su ritam glazbe na ekranima i svjetlima, a konfete su “pustili” nekoliko puta tijekom koncerta. Također su tijekom segmenta "nostalgije" publici bacili i ogromne ljubičasto roze lopte. Bilo je iznimno zabavno gurati ih od sebe. Lopte su zasigurno dodatno zabavile već euforičnu publiku.

U nekoliko sam se trenutaka tijekom koncerta zatekla kako razmišljam isto: kako je moguće da svaki sljedeći nastup nadmaši prethodni?

- Pravi bendovi spašavaju fanove. Pravi fanovi spašavaju bendove - kazali su članovi benda u jednom od priloga koje su puštali između dva segmenta. Fanovi su itekako pokazali da cijene njihov rad.

Nekolicina fanova odlučila je realizirati iznenađenje za bend. Prije samog koncerta podijelili su šarene papirnate zvijezde s uputama da se zvijezde stavi na bljeskalicu mobitela tijekom predzadnje pjesme “Everyone’s a Star”.

- Ne znam kako ste ovo napravili. Mi smo oduševljeni. Nemojte to reći drugima, ali ovo mi je najdraži nastup do sad. Volimo vas, hvala vam. Hvala, hvala, hvala. Vraćat ćemo se ovdje dokle god nas želite slušati - rekao je Hemmings.

S koncerta sam izašla pod snažnim dojmom i s osjećajem da sam svjedočila nečemu posebnom. Bez razmišljanja bih im ponovno dala svaki cent za ovakvo iskustvo. Ako mi se opet pruži prilika da ih gledam negdje u blizini, sigurno ću biti tamo.