Ove činjenice o filmu 'Kobno prestrojavanje' znaju rijetki

Psihološki triler "Kobno prestrojavanje" iz 2002., s Benom Affleckom i Samuelom L. Jacksonom u glavnim ulogama, ostao je upamćen kao napeta drama o osveti i moralu, a možete ga gledati danas na HRT1 u 20.15 h. Priča o odvjetniku i prodavaču osiguranja čiji sudar eskalira u rat iscrpljivanja zaradila je pohvale kritike. Iza produkcije filma redatelja Rogera Michella kriju se zanimljive odluke i detalji koji su oblikovali konačnu verziju, a mnogi su pak ostali nepoznati javnosti.

Film je originalno trebao završiti znatno mračnije. U izbačenoj verziji, sukob Gavina Baneka (Affleck) i Doylea Gipsona (Jackson) ne završava pomirenjem, već eskalira u žestoku fizičku borbu u Banekovom uredu. Prema opisima, tučnjava bi ih odvela na balkon, gdje bi Banek poderao ključni dokument. Ovaj pesimistični kraj izbačen je nakon negativnih reakcija testne publike koja je preferirala završetak s tračkom iskupljenja. Fragmenti scene mogu se vidjeti u starim TV najavama, no cjelovita verzija nikada nije službeno objavljena.

Izbrisana uloga buduće zvijezde

U vrijeme snimanja filma, Bradley Cooper bio je glumac na samom početku karijere. Dobio je manju ulogu mladog odvjetnika na razgovoru za posao. Scena se trebala odvijati na početku filma, no redatelj Roger Michell ju je na kraju izbacio iz konačne verzije. Iako nije dospjela u kina, kratka scena je sačuvana i dostupna je među izbrisanim materijalima na Blu-ray izdanju, nudeći fascinantan uvid u rane dane karijere jednog od danas najpoznatijih holivudskih glumaca.

Dilema s tornjevima Svjetskog trgovačkog centra

Film je sniman u New Yorku prije terorističkih napada 11. rujna 2001. Nakon tragedije, redatelj Roger Michell našao se pred teškom odlukom. U uvodnoj špici, koja prikazuje panoramu grada, izvorno su se vidjeli tornjevi Blizanci. Osjećajući da bi njihovo prikazivanje bilo previše bolno za publiku, Michell ih je digitalno uklonio iz verzije za kina. Kasnije je priznao da je pogriješio. Zbog toga je za kasnija izdanja filma vratio tornjeve u kadar, smatrajući to ispravnim načinom odavanja počasti i čuvanja sjećanja na vizuru grada.

Redateljski potpis i priča sabijena u jedan dan

Redatelj Roger Michell, s bogatim kazališnim iskustvom, bio je poznat po neuobičajenom pristupu radu s glumcima. Jedna od njegovih navika bila je da im između ponavljanja scena osobno donosi rukom pisane bilješke s uputama. Ovaj detalj svjedoči o njegovoj posvećenosti nijansama u glumačkoj izvedbi. Intenzitet filma dodatno je pojačan činjenicom da se gotovo cijela radnja odvija unutar manje od 24 sata. Takav sažeti vremenski okvir stvara snažan osjećaj hitnosti i neizbježnosti, uvlačeći gledatelja dublje u vrtlog kaosa u koji su likovi upali.