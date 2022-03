Ove godine na Sarajevo Film Festivalu sudjeluju i ukrajinski filmovi: 'Bitna je solidarnost'

Sarajevo Film Festival (SFF) ove će godine u svoj program uključiti i filmove iz Ukrajine iskazujući na taj način solidarnost s tom zemljom izloženom ruskoj agresiji, najavljeno je u petak iz direkcije najveće regionalne filmske smotre.

Kao međunarodni filmski festival s fokusom na regiju jugoistočne Europe, SFF uključuje Ukrajinu u svoje službene programe, stoji u priopćenju direkcije SFF-a iz koje ističu kako iz osobnog iskustva znaju koliko u ratnim uvjetima može značiti ovakva potpora, koliko god bila simbolična.

"Ovim činom, Sarajevo Film Festival solidarizira se s ukrajinskim narodom i filmskim stvaraocima te osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu", navode.

Sarajevo Film Festival nastao je 1995. godine u razdoblju dok je u BiH trajao rat, a njezin glavni grad bio pod opsadom.

Festival je postupno u natjecateljske programe uključio zemlje šire regije od Austrije do Turske, no Ukrajina do sada nije bila među njima.

Ove će godine tijekom SFF-a koji će se održati od 12. do 19. kolovoza, za ukrajinska ostvarenja biti otvoreni natjecateljski programi u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma te program "U fokusu" kao i "CineLink Dani" filmske industrije koji su namijenjeni filmskim profesionalcima te u program "Talents Sarajevo" koji je namijenjen novoj generaciji filmskih nada regije.

SFF pokreće i rezidencijalni program za filmske umjetnike iz Ukrajine, koji će u Sarajevu svoje projekte u razvoju ili postprodukciji raditi u suradnji s vodećim bosanskohercegovačkim i međunarodnim stručnjacima iz svijeta filma, nakon čega će biti predstavljeni na CineLink Danima filmske industrije SFF-a.

Ukrajinsko izaslanstvo bit će pozvano na CineLink Dane filmske industrije s ciljem upoznavanja mogućnosti koprodukcija i suradnje s filmskim profesionalcima iz jugoistočne Europe.

U nastojanju da simbolično označi početak suradnje s filmskim umjetnicima iz Ukrajine SFF je na svom YouTube kanalu postavio film "Refleksije" ukrajinskog redatelja Sergeja Loznice nastalog kao dio omnibusa "Mostovi Sarajeva" iz 2014. koji je u povodu 100. obljetnice početka Prvog svjetskog rata okupio 13 značajnih europskih redatelja koji su kroz svoje filmove istraživali temu Sarajeva.