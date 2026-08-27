Ove godine umrlo troje glumaca iz 'Sam u kući 2', blagdansko gledanje više neće biti isto...

Ovogodišnji božićni blagdani bit će obilježeni sjenom tuge za generacije koje su odrasle uz filmski klasik 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'. Unutar samo osam mjeseci, svijet su napustili Catherine O'Hara, Brenda Fricker i Tim Curry, troje glumaca čiji su likovi postali neizostavan dio blagdanske tradicije. Njihovi odlasci ostavljaju veliku prazninu.

Godina je počela tužnom viješću o smrti kanadsko-američke glumice Catherine O'Hare, koja je utjelovila Kevinovu majku, Kate McCallister. Glumica je preminula 30. siječnja u 72. godini od posljedica plućne embolije, a kao osnovni uzrok naveden je rak, kako je kasnije potvrđeno u izvješću mrtvozornika. Njezina uloga brižne, ali smušene majke koja po drugi put gubi sina, postala je kultna. Njezini panični povici 'Kevine!' urezali su se u kolektivno pamćenje. Iako će je mnogi pamtiti po ovoj franšizi, O'Hara je bila iznimno cijenjena komičarka čiji je talent dosegnuo vrhunac ulogom Moire Rose u seriji 'Schitt's Creek', za koju je osvojila sve važne televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus. Njezin odlazak ostavio je veliku prazninu u svijetu komedije.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Sredinom ljeta, 16. srpnja, preminula je i irska glumica Brenda Fricker u 82. godini. Njezina uloga 'žene s golubovima', usamljene beskućnice koja postaje Kevinova neočekivana saveznica i anđeo čuvar u Central Parku, jedna je od najdirljivijih u povijesti božićnih filmova. Kroz svoj lik, Fricker je donijela prijeko potrebnu emocionalnu dubinu i toplinu u priču, učeći gledatelje o važnosti povjerenja i dobrote. Njezin lik postao je simbol nade. Malo je gledatelja znalo da je Fricker bila prva Irkinja koja je osvojila prestižnu nagradu Oscar. Zlatni kipić za najbolju sporednu glumicu pripao joj je za maestralnu ulogu u drami 'Moje lijevo stopalo' iz 1989. godine, što dodatno svjedoči o njezinoj iznimnoj glumačkoj snazi i umjetničkom rasponu.

Foto: Screenshot/Fifa

Crni niz zaokružen je 25. kolovoza, kada je u 81. godini preminuo svestrani britanski glumac Tim Curry. Njegova uloga sumnjičavog hotelskog portira, gospodina Hectora, u hotelu Plaza, jedan je od najupečatljivijih komičnih elemenata filma. Curry je maestralno odglumio zaposlenika koji je uvjeren da je razotkrio Kevinovu prevaru, stvarajući lika koji je istovremeno iritantan i urnebesan.

Foto: Screenshot/Fifa

Njegova karijera bila je ispunjena nevjerojatnim transformacijama, od dr. Frank-N-Furtera u 'The Rocky Horror Picture Show' do jezivog klauna Pennywisea u mini-seriji 'Ono'. Nakon teškog moždanog udara 2012., Curry se nije predao te je nastavio raditi, uglavnom kao glasovni glumac, pokazujući neizmjernu strast prema umjetnosti do samoga kraja.

*uz korištenje AI-ja



