Ove iznenađujuće činjenice o kultnom filmu 'Zgodna žena' sigurno niste znali...

Prošlo je više od tri desetljeća otkako je "Zgodna žena" osvojila srca publike, lansiravši Juliju Roberts u zvjezdanu orbitu i definiravši žanr romantične komedije. Iako se priča o Vivian i Edwardu čini kao moderna bajka, put do njezina stvaranja bio je prepun neočekivanih obrata i mračnih zapleta. Otkrivamo deset fascinantnih činjenica koje se kriju iza kulisa ovog klasika.

1. Mračni početak pod nazivom "$3,000"

Prije nego što je postala romansa, "Zgodna žena" bila je mračna drama pod nazivom "$3,000" – iznos koji je Edward trebao platiti Vivian. Originalni scenarij prikazivao je Vivian kao ovisnicu, a sretan kraj nije postojao. U toj verziji, Edward na kraju izbacuje Vivian iz automobila i baca novac na nju. Tek nakon što je projekt preuzeo Disney, priča je dobila znatno svjetliji ton.

2. Roberts i Gere nisu bili prvi izbor

Teško je zamisliti ikoga drugog u glavnim ulogama, no put do savršenog para bio je dug. Uloga Vivian ponuđena je zvijezdama poput Michelle Pfeiffer i Meg Ryan, koje su je odbile. Za ulogu Edwarda Lewisa razmatrani su Al Pacino, Christopher Reeve pa čak i Burt Reynolds. Pacino je čak odradio probno čitanje s Roberts prije nego što je odustao.

Foto: IMDB/screenshot

3. Post-it poruka koja je promijenila sve

Richard Gere je nekoliko puta odbio ulogu Edwarda. U posljednjem pokušaju da ga uvjeri, redatelj Garry Marshall organizirao je sastanak s Julijom Roberts. Dok je Gere bio na telefonu s Marshallom, spreman konačno odbiti ulogu, Roberts mu je gurnula Post-it poruku na kojoj je pisalo: "Molim te, reci da." Taj šarmantni potez ga je osvojio i odmah je prihvatio ulogu.

4. Legendarna scena s ogrlicom bila je improvizacija

Jedan od najpamtljivijih trenutaka, kada Edward naglo zatvori kutiju s ogrlicom, nije bio u scenariju. Radilo se o improviziranoj šali Richarda Gerea koju je smislio s redateljem. Njezina reakcija – iznenađenje praćeno zaraznim, iskrenim smijehom – bila je toliko autentična da je Marshall odlučio zadržati scenu, koja je postala zaštitni znak filma.

5. Gereov skriveni glazbeni talent

U sceni u kojoj Edward svira klavir u hotelskom baru, to zaista i jest Richard Gere. Ne samo da je sam odsvirao dionicu, već je i sam skladao glazbeni komad koji svira. Njegov talent dodao je još jednu dimenziju profinjenosti njegovom liku.

6. Ogrlica vrijedna četvrt milijuna dolara

Prekrasna ogrlica od rubina i dijamanata koju Vivian nosi u operi nije bila rekvizit. Radilo se o pravom komadu nakita vrijednom tadašnjih 250.000 dolara (danas oko 230.000 €). Zbog njezine vrijednosti, draguljarnica je inzistirala da na setu tijekom snimanja bude prisutan naoružani zaštitar koji je stajao tik iza redatelja.

7. Crvena haljina zamalo je bila crna

Ikonična crvena haljina koju je Vivian nosila u operi postala je jedan od najprepoznatljivijih kostima u filmskoj povijesti. Međutim, studio je prvotno inzistirao na sigurnijoj, crnoj haljini. Kostimografkinja Marilyn Vance vodila je pravu bitku, tvrdeći da crvena boja simbolizira transformaciju, i njezina vizija je na kraju pobijedila.

Foto: IMDB/screenshot

8. Tko je zapravo na filmskom plakatu?

Iako je lice na plakatu nepogrešivo Julijino, tijelo pripada nekom drugom. Za potrebe snimanja promotivnog plakata, glava Julije Roberts digitalno je postavljena na tijelo dublerice Shelley Michelle. Uz to, kosa Richarda Gerea na plakatu je tamna, dok je u filmu većinom sijeda.

9. Redateljevi trikovi za postizanje smijeha

Kako bi dobio što prirodniju reakciju u sceni gdje Vivian gleda seriju 'I Love Lucy' i histerično se smije, redatelj Garry Marshall morao je pribjeći nekonvencionalnim metodama. Izvan kadra je škakljao Juliju Roberts po stopalima kako bi izazvao njezin autentični, gromoglasni smijeh.

10. Simbolika opere "La Traviata"

Nije slučajnost što Edward vodi Vivian na operu "La Traviata" Giuseppea Verdija. Radnja opere prati priču o Violetti, kurtizani koja se zaljubljuje u bogatog mladića, što je izravna paralela s pričom glavnih likova. Ova suptilna referenca produbljuje tematsku povezanost filma s klasičnim pričama o ljubavi.

"Zgodna žena" je više od obične romantične komedije; to je film čija je čarolija nastala iz spoja sretnih slučajnosti, kreativnih rizika i neporecive kemije glavnih glumaca. Ove priče iza kulisa samo potvrđuju zašto i danas s jednakim užitkom pratimo transformaciju Vivian Ward na Beverly Hillsu.

