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PČELE PROTIV KUMOVA PLUS+

Ove jeseni nastavlja se rat za gledatelje: Evo što će sve biti na programima domaćih TV kanala

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 4 min
Ove jeseni nastavlja se rat za gledatelje: Evo što će sve biti na programima domaćih TV kanala
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Nova TV vraća ‘Kumove’, a donosi ‘Slučajnu obitelj’. RTL vraća ‘Divlje pčele’, a donosi ‘Asia Express’

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Najpoznatije hrvatske komercijalne televizije u novu sezonu ulaze s velikim serijama, realityjima i zabavnim formatima, ali i sve ozbiljnijom bitkom koja se više ne vodi samo pred televizijskim ekranima. RTL ima Voyo, a Nova TV nedavno je preimenovala Novu Plus u Nova Play, pa se borba za gledatelje sve više seli i na streaming platforme. Ipak, glavni “okršaj” i dalje će se voditi tamo gdje je sve počelo - u udarnim terminima pred malim ekranima.

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