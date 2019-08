Ove pjesme čuli ste bezbroj puta, ali tko su stvarni autori?

Girls just want to have fun

Pjevačica Cindy Lauper (66) popularizirala je ovu pjesmu, međutim, njezin autor zapravo je američki glazbenik Robert Hazard, što mnogima nije poznato. Foto: Instagram

I will always love you

Ova pjesma većini je poznata u izvedbi Whitney Houston, nikad prežaljene američke pjevačice. Također, ova pjesma poznata je i kao soundtrack igranog filma 'Tjelohranitelj'. U originalu pjesmu 'I will always love you' izvodi Dolly Parton (73), koja kaže da je najzahvalnija svojim obožavateljima koji joj daju energiju za snimanje novih pjesama i koncerte.

Inače, glumac Kevin Costner (64) predložio je Whitney da obradi upravo tu pjesmu. Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Power of love

Baladu 'Power of love' popularizirala je Celine Dion (51), a gotovo desetljeće prije nje prvo ju je otpjevala Jennifer Rush (58).

Whatta Man

Prije nego što su Salt 'N' Pepa i En Vogue 1993. proslavile pjesmu 'Whatta Man', originalnu je verziju 1968. otpjevala pjevačica Linda Lyndell (72).

Hound dog

Pjesma 'Hound dog' obrađena je čak 250 puta. Originalnu je verziju 1952. godine izvela Willie Mae 'Big Mama' Thornton.

Najpoznatija verzija ove pjesme je definitivno ona Elvisa Presleya , koja se prodala u više od 10 milijuna primjeraka diljem svijeta i još je uvijek jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. Foto: Instagram

Big Yellow Taxi

Joni Mitchell (75) je 1970. napisala pjesmu nakon što je posjetila Havaje, a 32 godine kasnije obradio ju je bend Counting Crows s Vanessom Carlton (38) na pratećim vokalima.

My prerogative

Britney Spears (37) popularizirala je ovaj singl, koji je u originalu 1988. izveo Bobby Brown (50). U izvedbi Britney, nekoliko je stihova pjesme promijenjeno kako bi odgovarala ženskoj perspektivi. Foto: schreenshot 433 Instagram

Mambo No 5.

Ova pjesma prema mnogim je portalima najgora pjesma svih vremena. U obradi ju je izveo Lou Bega (44), a 50 godina prije napisao ju je kubanski pjevač Perez Prado.

Tainted Love

Pjesma 'Tainted love' poznata je publici u izvedbi benda Soft Cell. Dvadeset godina nakon originala obradio ju je i Marilyn Manson (50). Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Torn

Pjesmu 'Torn' u originalnoj verziji izveo ju je rock bend Ednaswap, a pravi hit postala je u izvedbi Natalie Imbruglija (44).

Tema: Muzika