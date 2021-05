Ove svjetski slavne zvijezde u intervjuima su otvoreno pričale o svojoj seksualnosti. Ponekad se činilo kako o tome pričaju jer je to stvar trenda, no neke od njih tvrde da su rado eksperimentirali...

Kristen Stewart

Ok, ovo je malo čudan i fetiš, ali očito da ga Kirsten voli - maschalagniju. Iako zvuči kao neka čudna genitalna bolest, u biti je u pitanju fetiš na pazuhe u kojem ljudi uživaju u lizanju istih.

- Bože moj, tako sam zaljubljena u svog dečka. Volim kako miriše. A on mene. Kao, voli me lizati ispod pazuha. Ne razumijem tu opsesiju ispiranja mirisa. To je miris nekoga koga voliš. Zar ne misliš da je to cijela poanta? - rekla je Kirsten britanskom Vogueu dok je hodala s tadašnjim dečkom Rupertom Sandersom.

Willow Smith

Willow Smith je nedavno progovorila o svojem seksualnom usmjerenju ponosno priznavši da je poliamorna. Poliamorija je naziv za održavanje intimnih odnosa s više osoba, a uz znanje i pristanak svih partnera.

Scarlett Johansson

Još od tinejdžerskih dana Scarlett voli seks u autu. Rizik da vas netko uhvati, zamagljeni prozori i parkiranje na mjestu na kojem kad-tad netko prođe su samo dio uzbuđenja koje ide uz seks u autu. Barem tako kaže ova popularna zvijezda prenosi portal Onedio.

- Mislim da je seks u autu seksi. Kad sam neraspoložena i želim napraviti nešto ludo, pomalo nastrano i seksi - stražnje sjedalo auta bi bio odgovor na moje težnje - izjavila je glumica za američki Playboy.

Megan Fox i Brian Austin Green

Bivši par Megan Fox i Brian Austin Green navodno su u jednoj fazi imali jednostrano otvorenu vezu, u kojoj je Megan imala slobodu uživati u seksu s drugim ljudima, a Austin nije.

- Pristali su na otvorenu vezu u kojoj Megan može viđati druge muškarce, ali Brian ne može izlaziti s nikim drugim - rekao je izvor navodno za New York Daily News 2009. godine.

Mila Kunis - Ashton Kutcher - Demi Moore

Ashton je vrlo jasno dao do znanja da on i Mila imaju otvorenu vezu i da su imali seks utroje s Demi Moore.

Tilda Swinton i John Byrne

- Uistinu nekonvencionalna otvorena veza nije samo dozvola za seks van veze, već sloboda koju si partneri daju, iz ljubavi - jednom je izjavila glumica Tilda Swinton.

Tilda i John imaju blizance i dalje su par, ali svaki ima druge ljubavnike izvan braka. Tilda s umjetnikom Sandrom Koppom i John sa ženom po imenu Jeanine.

- Možda se čini neobično, ali to je zasigurno najbolja stvar za djecu. To nije nešto što pokušavam promovirati kao radikalan odabir načina života. Ali to je situacija koju smatram vrlo zdravom - rekla je Tilda za vrijeme kad su s njom u zajedničkoj obiteljskoj kući živjeli njezin muž, blizanci i ljubavnik Sandro Kopp.

Beyonce and Jay Z

Već dugo postoje glasine da moćni par ponekad 'nastupa' kao trio, pozivajući lijepe dame da sudjeluju u njihovoj zabavi u spavaćoj sobi.

Eva Longoria

Definitivno traži muškarca koji će biti asertivan u spavaćoj sobi, što je potvrdila i novinarima.

- Sklona sam da me vežu svilenim šalovima, volim da muškarac preuzme kontrolu. Postoji nešto vrlo seksi o tome da budete pokorni, jer se ne možete obraniti, a onda se tome morate potpuno predati - izjavila je.

Možete li zamisliti starletu sklopljenih ruku kako čeka samo da preuzmete kontrolu?

Christina Aguilera

Po izgledu nekih Christininih izbora garderobe ovaj fetiš se može lako pogoditi - Christina je jedna od onih osoba koje vole kožu i lateks te voli 'kostimirani' seks.

- Stvarno volim fetiš opremu, a u lateksu se osjećam moćno. Jesam li ikad umanjila doživljaj? Nikad! Pa, možda kad sam bila trudna. Tada nije bilo lateksa - izjavila je Christina američkom Q magazinu.

Angelina Jolie

Glumica voli hematolagniju, inače poznatu kao 'igra krvi'. Dok je bila u braku s Billyjem Bobom Thorntonom, njih dvoje bi povremeno u spavaću sobu donosili noževe kako bi začinili seks.

Carmen Electra

Carmen je zapravo veliki obožavatelj seks shopova i sakuplja različite vrste donjeg rublja, seksualnih igračaka i lisica. Ali, najdraža igra joj uključuje lupanje vješalicom po stražnjici - i to vješalicom za kapute.

- Malo užitka, malo boli. Sve je u zabavi - Carmen je izjavila za Playboy magazin.

Justin Timberlake

Izgleda da je Justin ekshibicionist. Njegova verzija ekshibicionizma je ipak malo kaotična. Justin voli povući svoju suprugu Jessicu Biel u stranu usred koncerata radi brzog seksa prije nego što se mora vratiti na pozornicu.