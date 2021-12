Dok su se neke poznate zvijezde 'čuvale' do kasnijih godina svoga života, druge su pak rano izgubile nevinost. Jedan je glumac prvo seksualno iskustvo imao sa samo osam godina.

Kate Moss (47) je za strane medije otkrila da je nevinost izgubila tijekom obiteljskog odmora na Bahamima, a imala je tek četrnaest godina.

Prisjetila se kako se time pohvalila modnom skautu koji ju je zaustavio u zrakoplovnoj luci. Iako je bila jako mlada za spolne odnose, ima zvijezda koje su to učinile još ranije od nje.

Tako je pokojni glumac Sean Connery, koji je umro prošle godine u 90. godini, priznao da je nevinost izgubio kao osmogodišnjak. Rekao je da se ne sjeća kako se i s kime to dogodilo, ali ne skriva kako je oduvijek volio žene.

Dodao je i da do svoje dvadesete godine nije imao uspjeha kod ljepšeg spola, ali je tada počeo vježbati i dizati utege kako bi im se više sviđao.

Glumac Johnny Depp (58) miljenik je mnogih žena, pogotovo nakon svoje uloge u filmu 'Pirati s Kariba'. On je također rano počeo istraživati seksualnost, pa je nevinost izgubio kao 13-godišnjak na zadnjem sjedištu automobila.

U to je vrijeme svirao gitaru u svojem tadašnjem bendu 'Flame', a djevojka s kojom je izgubio nevinost bila je njegova obožavateljica.

Glumica i humanitarka Angelina Jolie (46), priznala je da je nevinost izgubila sa 14 godina.

- Sa svojim sam tadašnjim dečkom prvi put vodila ljubav. No to mi nije bilo dovoljno. Željela sam više jer nisam bila djevojčica. Htjela sam veću bliskost s njim, pa sam zgrabila nož i porezala ga. On mi je vratio, a kada smo oboje bili prekriveni krvlju, srce mi je počelo ubrzano kucati - rekla je u jednom intervjuu i dodala kako je seksualno aktivna još od osnovne škole, prenosi Story.

Filmska diva Elizabeth Taylor svoju je nevinost izgubila kao 15-godišnjakinja s kolegom Peterom Lawfordom u limuzini.

Kasnije je imala afere s poznatim imenima poput, Ronalda Reagana, Errola Flynna i Johna F. Kennedyja.

Glumac Michael Douglas, nevinost je izgubio nešto kasnije, sa šesnaest godina, ali sa dvije žene istovremeno. Da bi stvar bila zanimljivija, obje su bile prijateljice njegove majke.

- Sjećam se da me jedna žena proganjala, a ja sam otišao kući i našao se u krevetu s drugom. U nevjerojatno neuobičajenom trenutku, prva je iskočila iz ormara i pridružila nam se. Ja sam imao šesnaest, a one trideset godina - rekao je jednom prilikom.