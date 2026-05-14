Dok se dojmovi prve večeri još nisu ni slegli, eurovizijski fanovi već seciraju drugu polufinalnu postavu. Večeras se ponovno očekuju raskošni LED efekti, koreografije koje su se mjesecima uvježbavale
Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga
Bečka eurovizijska pozornica večeras ponovno pali reflektore. Nakon prve polufinalne večeri koja je donijela niz iznenađenja, emotivnih reakcija i prolazak hrvatskih predstavnica Lelek u finale, na redu je novih 15 zemalja koje će pokušati izboriti svoje mjesto u velikoj subotnjoj završnici Eurosonga.
Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista - predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u završnici Eurosonga.
Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri.
1. Bugarska: DARA - Bangaranga
2. Azerbajdžan: JIVA - Just Go
3. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
5. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS
6. Francuska: Monroe - Regarde !
7. Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba
8. Švicarska: Veronica Fusaro - Alice
9. Cipar: Antigoni - JALLA
10. Austrija: COSMÓ - Tanzschein
11. Latvija: Atvara - Ēnā
12. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
13. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
14. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym
15. Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
16. Albanija: Alis - Nân
17. Malta: AIDAN - Bella
18. Norveška: JONAS LOVV -YA YA YA
