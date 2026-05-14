Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Dok se dojmovi prve večeri još nisu ni slegli, eurovizijski fanovi već seciraju drugu polufinalnu postavu. Večeras se ponovno očekuju raskošni LED efekti, koreografije koje su se mjesecima uvježbavale

Bečka eurovizijska pozornica večeras ponovno pali reflektore. Nakon prve polufinalne večeri koja je donijela niz iznenađenja, emotivnih reakcija i prolazak hrvatskih predstavnica Lelek u finale, na redu je novih 15 zemalja koje će pokušati izboriti svoje mjesto u velikoj subotnjoj završnici Eurosonga.

Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista - predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u završnici Eurosonga. 

Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri. 

1. Bugarska: DARA - Bangaranga

2. Azerbajdžan: JIVA - Just Go

3. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

5. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

 

6. Francuska: Monroe - Regarde !

7. Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba

8. Švicarska: Veronica Fusaro - Alice

9. Cipar: Antigoni - JALLA

10. Austrija: COSMÓ - Tanzschein

11. Latvija: Atvara - Ēnā

12. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

13. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

14. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

15. Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

16. Albanija: Alis - Nân

17. Malta: AIDAN - Bella

18. Norveška: JONAS LOVV -YA YA YA

