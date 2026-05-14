Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga

Bečka eurovizijska pozornica večeras ponovno pali reflektore. Nakon prve polufinalne večeri koja je donijela niz iznenađenja, emotivnih reakcija i prolazak hrvatskih predstavnica Lelek u finale, na redu je novih 15 zemalja koje će pokušati izboriti svoje mjesto u velikoj subotnjoj završnici Eurosonga.

Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista - predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u završnici Eurosonga.

Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri.

1. Bugarska: DARA - Bangaranga

2. Azerbajdžan: JIVA - Just Go

3. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

5. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

6. Francuska: Monroe - Regarde !

7. Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba

8. Švicarska: Veronica Fusaro - Alice

9. Cipar: Antigoni - JALLA

10. Austrija: COSMÓ - Tanzschein

11. Latvija: Atvara - Ēnā

12. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

13. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

14. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

15. Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

16. Albanija: Alis - Nân

17. Malta: AIDAN - Bella

18. Norveška: JONAS LOVV -YA YA YA