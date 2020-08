Ovi natjecatelji 'Večere za pet' su pretjerali: Degutantno, ružno

<p>Ususret novoj sezoni showa <strong>'Večera za 5 na selu'</strong>, koji s prikazivanjem kreće uskoro na RTL-u, ovo je top pet kandidata iz proteklih sezona koje će gledatelji još dugo pamtiti. </p><p>Tijekom dvanaest sezona kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' i domaćini i kandidati postali su pravi eksperti u svojim ulogama pa su tako kuhari uvidjeli kako ukusna hrana nije jedini kriterij koji će ih istaknuti i donijeti im željenu pobjedu, nepca gostiju bila su zahtjevnija nego kod gastronomskih kritičara, a njihovi živopisni karakteri osvanuli su u punom sjaju. Upravo to posljednje zaslužno je što neke od bivših natjecatelja nećemo još dugo zaboraviti...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Supruga Dušana iz 'Ljubavi na selu' želi petero djece</strong></p><p>Najmlađi u toj probranoj ekipi bio je najviše isprovociran tajnama koje su izašle na vidjelo, odnosno, činjenicom da nije prvi dan doznao da su u njegovoj ekipi majka i kći koje to nisu podijelile s ostatkom ekipe. Riječ je o mladom kuharu i youtuberu <strong>Dariju Oreškom</strong> (19) iz Bednje koji je odlučio pokazati da s njim nema šale, piše<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3871206/ove-natjecatelje-vecere-za-5-na-selu-necemo-lako-zaboraviti-degutantno-strasno-nepristojno-ruzno/" target="_blank"> RTL.hr</a>. </p><p>'Vidjet ćete kako izgleda kad Dario poludi!' najavljivao je energični 19-godišnjak da bi tijekom posljednje tjedne večere kod 'prozvane mame' protestirao kako je pronašao dlaku u predjelu, nakon toga je i prolio piće da bi zabava umjesto pjesmom i veseljem završila u suzama.</p><p>- Pretjerao sam na večeri i žao mi je zbog toga. Nisam htio biti zlonamjeran, nego da gospođa vidi kako je kad netko tako podvaljuje kao što je ona nama - kasnije je govorio Dario, a danas mu je drago što su naposljetku svi kandidati ostali u dobrim odnosima.</p><p>Kandidatkinja koja je ostavila snažan dojam na publiku je i Istrijanka<strong> Zdenka Jakuš</strong>, koja sebe ponosno naziva seljankom, smatra da domaćica nikad nema vremena jer uvijek ima nekog posla, a u emisiju 'Večera za 5 na selu' prijavila se kako bi promicala kulturu i baštinu svog rodnog kraja - pa čak i ako je koji put malo i pretjerivala u tome.</p><p>'Priča po tom njihovom dijalektu i baš je uživala što mi neke stvari ne razumijemo', komentirali su ostali kandidati, no svi su redom hvalili domaću hranu koju im je pripremila. Ruku na srce, Zdenka nije baš uzvraćala istom mjerom, a posebno su joj bili nejasni vegani.</p><p>- S takvom hranom ne bih mogla raditi u polju i teško je tako se hraniti, ali danas je to nova moda. Da ja tako jedem, bila bih uvijek gladna - nezadovoljno je komentirala Zdenka od koje smo naučili jednu važnu stvar - nitko ih ne mijesi tako seksi kao ona, a žminjski makaruni nikako se ne smiju zvati pljukanci!</p><p>I jedno već otprije gledateljima poznato lice odvažilo se sudjelovati u popularnoj 'Večeri za 5 na selu', a riječ je o <strong>Vladimiru Pantoviću Panti</strong>, koji je prije sudjelovao u showovima 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' te 'Punom parom'.</p><p>- Kuhao sam za Milanovića, Dalića, Severinu..., a poznati kod mene najviše vole kod mene pojesti ribu i svi budu oduševljeni - otkrio je taj 'istarski celebrity', koji je pokazao kako se savršeno filetira riba te napravio najbogatiji brudet koji je dosad viđen u kulinarskim emisijama - od čak nekoliko vrsta rakova, škampi i kozica, sve miješajući svojom omiljenom kuhačom -<strong> Špičekom</strong>, koji ju je dobio na dar od svog omiljenog kuhara.</p><p><strong>Marija Pušić</strong> gledatelje je osvojila svojim postupcima i iskrenim izjavama dok je osvajala farmera <strong>Jovana Karapandžu</strong> u emisiji 'Ljubav je na selu' da bi se tako nastavila ponašati i u 'Večeri za 5 na selu'.</p><p>'Sad sam u sretnoj vezi i imam najboljeg dečka u selu s najvećim traktorom', hvalila se zanimljiva Siščanka svojim novim prijateljima u 'Večeri za 5 na selu', a koliko je zapravo iskrena i neposredna - brzo su se uvjerili i oni. Naime, Marija je nakon ukusne večere podrignula i zgrozila ostale natjecatelje. 'Degutantno, strašno nepristojno, ružno, to se ne smije dogoditi...', redali su se komentari jedan za drugim, no Mariju to nije nimalo dirnulo. A zašto i bi - jer ono što se u našoj zemlji čini nepristojnim, u nekoj drugoj je sasvim prirodno i poželjno, primjerice, Japanu.</p><p>Za kraj nikako ne smijemo izostaviti <strong>Anitu Petrović</strong>, predstavnicu malo drukčije kuhinje, koja još uvijek nije uobičajena u našim krajevima. Riječ je o veganskoj prehrani, što nije baš našlo dobar prijem kod ostalih kandidata iz Slavonije.</p><p>'Ljudi se pitaju se što jedeš ako ne jedeš meso i životinje. Onda su uglavnom posprdni pa kažu da jedeš travu, koru drveta, suho lišće, sijeno...' žustro je Anita branila svoje stavove, a njezina izjava koja je izazvala lavinu komentara odnosila se na kunića sa šljivama. 'Zeko se ne papa. Zeko je flafi, mekane šapice i trebao bi skakati po šumici i livadi, a ne biti u šljiviku.'</p><p> </p>