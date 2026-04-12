Ovih dana Hollywood priča samo o Meghan Markle: 'Ponude ne prestaju stizati'

Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, planira se vratiti svojoj glumačkoj karijeri. Otkad je Eric Roberts, Meghanin bivši kolega iz serije 'Suits', objavio kako se Markle planira vratiti u Hollywood, ponude nisu prestale stizati.

Jedan od vodećih agenata za kasting otkrio je za Page Six kako se brojne produkcijske kuće bore za Meghan te joj nude razne uloge, od sapunica do horor filmova.

"Vratit će se. Bit će fantastična i oduševit će sve. Meghan je zvijezda. Od prve sekunde kada je vidite, primijetite da ima kvalitete zvijezde. Nije važno; to se oduvijek trebalo dogoditi... ona mora glumiti. Ona je mlada žena koja mora glumiti. Vrijeme je i Meghan se mora vratiti poslu", rekao je agent.

U središtu pozornosti Hollywooda

Istaknuo je kako je Meghan posljednjih tjedana glavna tema u Hollywoodu.

"Sama naznaka da se planira vratiti glumi izazvala je interes kakav nisam vidio u svoja tri desetljeća posla. Ponude za glavne uloge i prijedlozi za razvoj projekata stizali su. Govorimo o producentima različitih žanrova, uključujući romantične komedije, drame, sitcome, čak i sapunice", rekao je.

Meghanino pojavljivanje u Hollywoodu i uloge u filmovima sa sobom nose brojne prednosti.

"Filmski šefovi vide priliku u golemoj pažnji koju bi njezin povratak donio projektu, što bi moglo privući desetke milijuna dolara investicija. Interes i publicitet oko njezina povratka značili bi potencijalno ogromnu gledanost ili prodaju kinoulaznica, ne samo u SAD-u, već i diljem svijeta.", pojasnio je izvor.

Ipak, prisutna je i doza zadrške jer se Meghan povukla iz glumačkog svijeta još 2017. godine nakon zaruka s princem Harryjem. Agent je naglasio kako vlada velika neizvjesnost oko toga tko trenutačno zastupa njezine interese. "Agenti, studiji, produkcijske kuće i scenaristi pokušavaju pronaći poveznice s Meghan kroz njezine stare agente, poslove i dobrotvorne organizacije", dodao je.

Odbila Netflix

Iako ima potpisan ugovor s Netflixom, Meghan je navodno odbila glumiti u novim projektima.

"Nije važno kakav su uspjeh postigle njezine serije za Netflix, jer ovo je povratak njezinoj prvoj karijeri, u kojoj je imala iskustva i uspjeha. Njezin glumački status uvijek je bio čvrst, a u seriji 'Suits' bila je iznimno popularna. Povratak drami na ekranu, umjesto obiteljskoj drami izvan ekrana, vrlo je privlačna ideja", objasnio je izvor.

Meghan Markle već je započela svoj povratak u Hollywood epizodnom ulogom u Amazon MGM-ovom filmu 'Close Personal Friends'. U ovom iščekivanom naslovu pridružit će se zvjezdanoj postavi koju čine Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid i Henry Golding.