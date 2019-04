'Ovisna je o injekcijama': Gwen Stefani zabrinula obožavatelje

Ide na filere, usne su joj punije nego što su bili prije. Cijena tretmana varira, ali kako njoj novac nije problem, mislim da bira samo najbolje, pa je onda cijena jednog tretmana oko 10.000 kuna, započeo je stručnjak za plastičnu kirurgiju svoje izlaganje o pjevačici Gwen Stefani (49) za Mirror.co.uk.

Osim toga, dermalne filere stavljala je po ostatku lica kako bi ono izgledalo mlađe. Cijena tog tretmana je oko 2500 kuna - nastavio je stručnjak, koji se onda osvrnuo na 'omiljeni' tretman pjevačice.

- Botoks je stavljala na čelo i oko očiju. Zbog toga lice nije ekspresivno kao što je bilo prije. Međutim, botoks, kao što znate, nije trajno rješenje. Nakon tri do šest mjeseci bore se vraćaju te je potreban novi tretman. Za mene ona izgleda sjajno za svoje godine, ali mora paziti. Ovakvi zahvati su dobri u jednoj mjeri, ali njihovo pretjerano korištenje može biti jako opasno - završava stručnjak,

No nisu svi oduševljeni 'novim' izgledom pjevačice. Društvene mreže preplavile su objave njezinih obožavatelja kako je pretjerala s tretmanima.

- Pusti svoje lice i ostari dostojanstveno - napisao joj je jedan obožavatelj, dok su drugi dodali kako je neprepoznatljiva

@gwenstefani Gwen leave your face alone and grow old gracefully! I tried some botox and no more. It really screws up your natural looks and you don't need to got that route. Look at Elvis Presley's wife! Just and example of ugly botox. — wbfran (@wbfran) April 9, 2019

Gwen Stefani is facing criticism from body-shamers who questioned if she's had work done on her face. https://t.co/3y0Yu9gOtV — USA TODAY (@USATODAY) April 10, 2019

I mean no disrespect but has Gwen Stefani had something done to her face. She looked funny in the picture of her and Blake together. And no I'm not trying to be mean about it or make anyone upset that is not my intention at all. — Cheryl Chavie (@ChavieCheryl) April 9, 2019

