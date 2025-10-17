Na popisu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj protekloga tjedna našli su se zanimljivi naslovi.
Ovo je 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu proteklog tjedna u Hrvatskoj, koje ste gledali?
"Tulsa King" i "Star Trek: Strange New Worlds" serije su koje su se najviše gledale na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj proteklog tjedna. Provjerite koje još niste pogledali.
1. Tulsa King
Njujorški mafijaš Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) nakon 25 godina zatvora seli u Tulsi, gdje gradi novi kriminalni imperij. Serija obiluje akcijom i neočekivanim obratima.
SAD, 2022., Akcija
2. Star Trek: Strange New Worlds
Kapetan Pike, Spock i Number One istražuju nove svjetove u godinama prije Kirka. Savršena serija za ljubitelje znanstvene fantastike i Star Trek franšize.
SAD, 2022., SF, Svemir
3. Dexter: Resurrection
Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom. U New Yorku ga sustiže prošlost i policija iz Miamija. Mračna, napeta i izuzetno hvaljena nova sezona.
SAD, 2025., Krimić, Serijski ubojica
4. MobLand
Dvije mafijaške obitelji ulaze u rat koji prijeti uništenjem svega što su izgradili. U glavnim ulogama Tom Hardy i Pierce Brosnan.
UK, 2025., Krimić, Gangsteri
5. The Enemy Within
Bivša CIA agentica Erica Shepherd pomaže FBI-u uloviti opasnog kriminalca kojeg dobro poznaje. Napeta kriminalistička drama o izdaji i povjerenju.
SAD, 2019., Drama
6. The Twilight Zone
Nova verzija kultne serije donosi fantastične, znanstveno-fantastične i okultne priče koje istražuju ljudsku prirodu.
SAD, 2019., Triler, Natprirodno
7. Your Honor
Sudac iz New Orleansa (Bryan Cranston) suočava se s vlastitim moralom kada njegov sin postane dio kriminalne obitelji nakon prometne nesreće.
SAD, 2020., Drama, Kriminalistički
8. Poker Face
Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Na putovanju kroz Ameriku rješava misteriozne zločine. U glavnoj ulozi je Natasha Lyonne.
SAD, 2023., Krimić
9. Suits
Mike Ross, briljantan mladić bez diplome, slučajno dobiva posao u prestižnoj odvjetničkoj firmi. Serija koja je osvojila publiku širom svijeta.
SAD, 2011., Drama
10. Suits LA
Ted Black, bivši federalni tužitelj, sada brani najmoćnije klijente u Los Angelesu, ali njegov ured je pred velikom krizom. Novi pogled na svijet odvjetnika.
SAD, 2025., Drama
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+