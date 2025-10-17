Obavijesti

Ovo je 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu proteklog tjedna u Hrvatskoj, koje ste gledali?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SkyShowtime

Na popisu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj protekloga tjedna našli su se zanimljivi naslovi.

"Tulsa King" i "Star Trek: Strange New Worlds" serije su koje su se najviše gledale na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj proteklog tjedna. Provjerite koje još niste pogledali.

1. Tulsa King

Njujorški mafijaš Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) nakon 25 godina zatvora seli u Tulsi, gdje gradi novi kriminalni imperij. Serija obiluje akcijom i neočekivanim obratima. 

SAD, 2022., Akcija

2. Star Trek: Strange New Worlds

Kapetan Pike, Spock i Number One istražuju nove svjetove u godinama prije Kirka. Savršena serija za ljubitelje znanstvene fantastike i Star Trek franšize. 

SAD, 2022., SF, Svemir

3. Dexter: Resurrection

Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom. U New Yorku ga sustiže prošlost i policija iz Miamija. Mračna, napeta i izuzetno hvaljena nova sezona. 

SAD, 2025., Krimić, Serijski ubojica

4. MobLand

Dvije mafijaške obitelji ulaze u rat koji prijeti uništenjem svega što su izgradili. U glavnim ulogama Tom Hardy i Pierce Brosnan.

UK, 2025., Krimić, Gangsteri

5. The Enemy Within

Bivša CIA agentica Erica Shepherd pomaže FBI-u uloviti opasnog kriminalca kojeg dobro poznaje. Napeta kriminalistička drama o izdaji i povjerenju. 

SAD, 2019., Drama

6. The Twilight Zone

Nova verzija kultne serije donosi fantastične, znanstveno-fantastične i okultne priče koje istražuju ljudsku prirodu. 

SAD, 2019., Triler, Natprirodno

7. Your Honor

Sudac iz New Orleansa (Bryan Cranston) suočava se s vlastitim moralom kada njegov sin postane dio kriminalne obitelji nakon prometne nesreće. 

SAD, 2020., Drama, Kriminalistički

8. Poker Face

Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Na putovanju kroz Ameriku rješava misteriozne zločine. U glavnoj ulozi je Natasha Lyonne. 

SAD, 2023., Krimić

9. Suits

Mike Ross, briljantan mladić bez diplome, slučajno dobiva posao u prestižnoj odvjetničkoj firmi. Serija koja je osvojila publiku širom svijeta. 

SAD, 2011., Drama

10. Suits LA

Ted Black, bivši federalni tužitelj, sada brani najmoćnije klijente u Los Angelesu, ali njegov ured je pred velikom krizom. Novi pogled na svijet odvjetnika. 

SAD, 2025., Drama

