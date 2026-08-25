Ovo je gigantska jahta na kojoj Jeff Bezos uživa kraj Mljeta

Suosnivač WhatsAppa Jan Koum u ponedjeljak je na svojoj jahti Moonrise, usidrenoj kod Mljeta, ugostio osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji je stigao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera.

No, Koumu ovo nije prvi posjet Hrvatskoj. Prošlog ljeta s Moonriseom se usidrio uz Lopud, a tada se šuškalo da se milijarder na jahti druži s Elonom Muskom. Godinu ranije, milijarder je do Dubrovnika stigao s dva plovila: Moonrise i Nebulom, katamaranom od 68 metara koji služi kao potpora glavnoj jahti. 2021. Koum je kod Vira usidrio čak tri jahte: Moonrise, Mogambo od 73 metra i Power Play od 55 metara.

Jahta Moonrise koju je odabrao za ovogodišnje ljetovanje, dugačka je gotovo sto metara, izgrađena je u nizozemskom brodogradilištu Feadship u Makkumu, a s cijenom od čak 220 milijuna američkih dolara, u trenutku isporuke 2020. godine bila je najveća jahta koju je to brodogradilište ikada napravilo. Unutrašnjost Moonrisea dizajnirala je kuća Remi Tessier, dok je za vanjski izgled zaslužan studio De Voogt.

Na jahti je gostima dostupna teretana, wellness, prostrani aprtmani, heliodrom te bogata kolekcija morskih igračaka. Moonrise uvijek prati 68-metarski katamaran, pun dodatne opreme i osoblja. Brod može primiti 16 gostiju u osam luksuznih apartmana, o kojima brinu 32 člana posade.

Jan Koum svoje je bogatstvo stekao kao jedan od osnivača WhatsAppa, aplikacije koju je Facebook 2014. godine kupio za vrtoglavih 19,3 milijardi dolara.