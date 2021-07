Luka Babok (24) po struci je automehaničar i ima svoj posao, trenutačno je na moru, a uhvatili smo ga baš po izlasku iz bazena.

Kako to da ste se odlučili na tetovažu?

- Od malih nogu, kao klinac, svi su slušali Stoleta, pa tak i ti slušaš i onda jednostavno... A kaj, ne znam kaj bih ti rek'o, zagrebački dečko sam i jednostavno ga volim. Tetovirao me tatoo majstor Andrej Šarkanović.

Kako je okolina reagirala?

- Tata mi je rekao da sam budala. Kao i za svaku tetovažu koju imam, a imam ih 18. Prvu sam s 13 godina napravio.

Što najviše volite kod Stoke?

- To kaj je takav kakav je. Pojava, lik, ima tu neku svoju priču i drži se toga što priča i volim ga.

Sjećate li se prve njegove pjesme koju ste čuli i kakve je emocije probudila u Vama?

- Naravno, to je bila 'Za grad koji imam rad', to je bila prva. 'Volim miris Zagreba grada, boju Zagreba grada, svaki dio Zagreba grada sve što pod Zagreb spada - odrepao je odmah Luka.

- I te stihove sam istetovirao, kao i grb Zagreba. A emocije... Je l'' smijem psovat? Pa koji k**** j*****, on i Nered da izbace tak nekaj. Ja sam bio klinac kad sam prvi put čuo tu pjesmu. I slušao sam je danima, ma mjesecima dok se nisam počeo snimat kako' repam tu pjesmu. Imam još negdje te snimke, ali Bog Isus ih ne bi pronašao.

E tu smo ga čekali. Da se snimka nikad više ne bi izgubila, zamolili smo ga da nam sad odrepa neku Marinovu pjesmu, što je i učinio.

Planirate li tetovirati još nečiji portret, čiji i zašto?

- Da, od svoje cure, zato što je volim najviše na svijetu. Zove se Ana. Ana Erak.

Koliko Vam je značilo to što je reper objavio fotku s Vašom tetovažom na svojem profilu?

- Značilo mi je to puno. Isplatilo se popikat to po sebi, kad on to cijeni i znači mu to u životu nešto i zapravo on vidi koliko njegov trud nekome znači i koliko je netko njegov fan zapravo. Bio sam pet - šest puta na njegovoj predstavi, uvijek u prvom redu. Ne znam zakaj je tak, ali tako je. Imamo dosta poveznica, slične priče o odrastanju.

Kako je izgledao taj susret?

- Preko Instagrama smo se dopisivali i čuli, slao sam mu svaku sliku, on je to isto već prije stavio svoje storyje. Sjedio sam u kafiću na Malešnici i on je došao, pozdravio se sa mnom, pozvao me unutra i nikom više nije dao da uđe u kafić i onda smo se fotkali.

A sad jedno tipično 'bapsko' pitanje. Što ćeš kad jednog dana budeš stariji, a glazbeni ti se ukus možda promijeni?

- Ništa. To će biti uspomena na život i na nadam se dobro prijateljstvo s Marinom. A ne slušam samo ja rap, ne ograničavam se žanrovski, samo... slušam sve ono što mi je srcu drago.

