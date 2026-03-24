VIĐAJU SE VEĆ PAR MJESECI

Ovo je nova djevojka Orlanda Blooma: Švicarska manekenka je 21 godinu mlađa od njega

Luisa Laemmel je uspješna manekenka koja je radila za svjetske brendove poput Calvina Kleina, L'Oreala i Vere Wang, a ima i diplomu iz psihologije

Admiral

Glumac Orlando Bloom (49) navodno je u vezi s 28-godišnjom švicarskom manekenkom Luisom Laemmel, i to samo nekoliko mjeseci nakon prekida s pjevačicom Katy Perry. Par je nedavno uživao na odmoru u Švicarskoj, gdje je glumac upoznao i njezinu obitelj i prijatelje.

Luisa Laemmel je uspješna manekenka koja je radila za svjetske brendove poput Calvina Kleina, L'Oreala i Vere Wang, a ima i diplomu iz psihologije. Glasine o romansi potaknute su u veljači kada su snimljeni kako se drže za ruke dok su napuštali Super Bowl u Santa Clari u Kaliforniji. Jedan od očevidaca opisao ih je kao vrlo prisne dok su uživali na stadionu u društvu Bloomovih prijatelja, među kojima je bio i glumac Jamie Foxx.

Prošloga tjedna par je proveo odmor u Švicarskoj, gdje im se pridružio i Bloomov psić Biggie Smalls. Odsjeli su u luksuznom apartmanu hotela Dolder Grand u Zurichu, gdje cijene noćenja dosežu i do 16.000 eura. Glumac je u gradu boravio zbog promotivnog događaja za Porsche, a nakon toga su vikend navodno proveli u resortu s pet zvjezdica Bürgenstock na jezeru Lucerne.

Izvor blizak paru otkrio je detalje za The Sun.

​- Orlando i Luisa viđaju se u tajnosti već nekoliko mjeseci. Postali su prava mala obiteljska jedinica, a Orlando je čak doveo i svog psića Biggieja Smallsa na putovanje - rekao je. 

Njihova veza trenutačno je na daljinu, budući da on živi u Los Angelesu, a ona u New Yorku. Ipak, izvor tvrdi da su stalno u kontaktu.

​- Ne viđaju se stalno, ali su neprestano u kontaktu i među njima postoji prava iskra - dodao je izvor.

Bloom i 41-godišnja Katy Perry prekinuli su prošle godine nakon devet godina veze. Zajedno imaju petogodišnju kćer Daisy. Ubrzo nakon prekida, pjevačica je započela vezu s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.

​- Justin se jako trudi da je vidi, a ona je uzbuđena zbog toga. To je upravo ono što joj sada treba - rekao je izvor za People.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

