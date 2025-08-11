Ovo je posljednja pjesma Gabi Novak: Snimila ju sa sinom koji je umro dva mjeseca prije nje

Gabi Novak

Matije

Arsen

Gabi je posljednju pjesmu pod nazivom 'Početak' objavila u prosincu prošle godine. S njom je na pjesmi radila i Danijela Martinović.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Primijetila sam da se Danijela mijenja i da je došla u fazu života kad drugačije razmišlja o glazbi, o pjesmama koje će snimiti. Snimili smo 'Početak' prije godinu i pol, a čekali smo pravo vrijeme za objavu jer nikad nije kasno kad imate lijepu pjesmu - rekla je Gabi kad je izašla pjesma.

Riječ je o emotivnoj pjesmi, a kako zvuči možete poslušati u nastavku.