KRAJEM 2024. GODINE
Ovo je posljednja pjesma Gabi Novak: Snimila ju sa sinom koji je umro dva mjeseca prije nje
Gabi je posljednju pjesmu pod nazivom 'Početak' objavila u prosincu prošle godine. S njom je na pjesmi radila i Danijela Martinović.
- Primijetila sam da se Danijela mijenja i da je došla u fazu života kad drugačije razmišlja o glazbi, o pjesmama koje će snimiti. Snimili smo 'Početak' prije godinu i pol, a čekali smo pravo vrijeme za objavu jer nikad nije kasno kad imate lijepu pjesmu - rekla je Gabi kad je izašla pjesma.
Riječ je o emotivnoj pjesmi, a kako zvuči možete poslušati u nastavku.
