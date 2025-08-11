Obavijesti

KRAJEM 2024. GODINE

Ovo je posljednja pjesma Gabi Novak: Snimila ju sa sinom koji je umro dva mjeseca prije nje

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Gabi je posljednju pjesmu pod nazivom 'Početak' objavila u prosincu prošle godine. S njom je na pjesmi radila i Danijela Martinović, a tu je bio i pokojni sin Matija

Gabi je posljednju pjesmu pod nazivom 'Početak' objavila u prosincu prošle godine. S njom je na pjesmi radila i Danijela Martinović.

- Primijetila sam da se Danijela mijenja i da je došla u fazu života kad drugačije razmišlja o glazbi, o pjesmama koje će snimiti. Snimili smo 'Početak' prije godinu i pol, a čekali smo pravo vrijeme za objavu jer nikad nije kasno kad imate lijepu pjesmu - rekla je Gabi kad je izašla pjesma. 

Riječ je o emotivnoj pjesmi, a kako zvuči možete poslušati u nastavku.

