Ovo je prvi video Duffy nakon 10 godina izbivanja iz javnosti

Obožavatelji velške pjevačice Duffy (40) bili su zaprepašteni nakon njezinog videozapisa koji je nedavno objavljen na TikToku. Pjevačica, koja se posljednjih deset godina nije pojavljivala u javnosti, napokon je podijelila video u kojem usklađuje pokrete s ritmom svoje popularne pjesme 'Mercy'.

Iako su neki pomislili da bi to mogao biti nagovještaj novog remiksa, najveći dio fanova bio je oduševljen što je Duffy ponovno aktivna na društvenim mrežama nakon duže pauze.

"Duffy! Pa gdje si bila?", "Je li ovo prava Duffy?", "Nedostajala mi je", "Tako mi je drago što se vratila", "Lijepo ju je opet vidjeti", "Super što se vratila, sjajna je pjevačica", pisali su u komentarima.

Duffy je 2020. godine izašla u javnost s tragičnom pričom u kojoj je otkrila da je bila oteta, drogirana i silovana četiri tjedna.

- Bio je moj rođendan. Drogirali su me u restoranu, što je potom trajalo još četiri tjedna kada su me oteli u stranu državu. Ne sjećam se odlaska na avion ili putovanja u vozilu. Odveli su me u hotelsku sobu, a počinitelj se vratio i silovao m - izjavila je glazbenica u pismu.

- Ostala sam zarobljena s njime sljedeći dan, nije me niti pogledao, morala sam hodati iza njega. Bila sam nekako svjesna i povučena. Razmišljala sam o bijegu u susjedni grad ili mjesto dok je spavao, ali nisam imala novac i bojala sam se da će pozvati policiju zbog bijega. Ne znam odakle sam imala snage izdržati sve te dane - ispričala je te tad je dodala kako ju je priznanje "oslobodilo".

Pjevačica je poznata po pjesmama 'Mercy', Rain on Your Parade', 'Rockferry'...