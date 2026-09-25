Ovo je top 10 filmova na Apple TV+ ovog tjedna u svijetu

Apple TV+ nastavlja oduševljavati gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih filmova na globalnoj razini – pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i zašto ne smijete propustiti baš ove hitove!

Top 10 filmova na Apple TV+ diljem svijeta:

1. Mayday

Avanturistički spektakl prati američkog vojnog pilota koji tijekom Hladnog rata biva zarobljen iza neprijateljskih linija. Njegov jedini spas je neočekivani savez s ekscentričnim bivšim agentom KGB-a. (SAD, 2026., Avantura)

2. F1

Sportska drama prati legendarnog vozača Sonnyja Hayesa koji se vraća iz mirovine kako bi vodio posrnulu F1 momčad i mentorirao mladog vozača, dok sanja o posljednjoj prilici za slavu. (SAD, 2025., Sport)

3. The Proposal

Romantična komedija o strogoj urednici Margaret koja, kako bi izbjegla deportaciju, prisiljava svog asistenta Andrewa na lažni brak. (SAD, 2009., Romantika)

4. The Gorge

Dvoje vrhunskih operativaca smješteni su na suprotne strane tajanstvenog kanjona, gdje se moraju udružiti protiv zla koje vreba iz dubine. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika)

5. Sherlock Holmes

Epska kriminalistička avantura u kojoj Sherlock Holmes i dr. Watson pokušavaju zaustaviti opasnog neprijatelja i spasiti Englesku od uništenja. (UK, 2009., Krimić)

6. The Accountant

Napeti triler o matematičkom genijalcu koji vodi dvostruki život kao računovođa za kriminalce, dok mu je porezna uprava za petama. (SAD, 2016., Triler)

7. Napoleon

Povijesni spektakl o usponu i padu Napoleona Bonapartea, prikazan kroz njegovu turbulentnu vezu s Josephine. (SAD, 2023., Povijest)

8. The Family Plan

Akcijska komedija o bivšem plaćenom ubojici koji mora zaštititi svoju obitelj na urnebesnom putovanju kad ga sustigne prošlost. (SAD, 2023., Akcija)

9. Greyhound

Ratna drama u kojoj kapetan vodi saveznički konvoj kroz opasne vode tijekom Drugog svjetskog rata, boreći se protiv nacističkih podmornica. (SAD, 2020., Ratni)

10. Luck

Animirana avantura o djevojci kojoj ništa ne ide od ruke, ali otkriva čudesnu Zemlju sreće i kreće na put prepun magičnih stvorenja. (SAD, 2022., Animirani)

*uz korištenje AI-ja

