Saznajte koje su serije najpopularnije na Apple TV+ diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova s opisima i žanrovima!
Ovo je top 10 najgledanijih serija na Apple TV+ u svijetu
Apple TV+ nastavlja oduševljavati gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih serija na globalnoj razini – pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i zašto ne smijete propustiti baš ove hitove!
Top 10 serija na Apple TV+ diljem svijeta:
1. Ted Lasso
Kultna komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez ikakvog iskustva, šireći optimizam i vjeru u ljude. (SAD, 2020., Komedija)
2. Slow Horses
Napeti britanski krimić prati disfunkcionalni tim MI5 agenata i njihova osebujnog šefa dok pokušavaju spasiti Englesku od prijetnji iz sjene. (UK, 2022., Krimić)
3. Silo
Znanstveno-fantastična serija smještena u postapokaliptičnu budućnost, gdje tisuće ljudi živi pod zemljom, a inženjerka Juliette otkriva šokantne tajne silosa. (SAD, 2023., SF)
4. Dark Matter
Napeta SF serija o znanstveniku koji biva otet u alternativnu verziju svog života i mora pronaći put natrag do svoje prave obitelji. (SAD, 2024., SF)
5. Widow's Bay
Komedija o gradonačelnici malog grada u Novoj Engleskoj koja želi od mjesta napraviti turističku senzaciju, unatoč starim kletvama. (SAD, 2026., Komedija)
6. Last Seen
Australski krimić o dispečeru hitne službe koji prima poziv za koji vjeruje da dolazi od njegove davno nestale kćeri i kreće u potragu punu napetosti. (Australija, 2026., Krimić)
7. Lucky
Akcijska serija o prevarantici koja nakon neuspjele pljačke bježi pred FBI-jem i opasnim kriminalcem, boreći se za život i slobodu. (SAD, 2026., Akcija)
8. Severance
Mračan triler o zaposlenicima čije su uspomene podijeljene između posla i privatnog života, a dolazak tajanstvene kolegice pokreće lavinu otkrića. (SAD, 2022., Triler)
9. Pluribus
Neobična SF serija o najnesretnijoj osobi na svijetu koja mora spasiti čovječanstvo od – sreće. (SAD, 2025., SF)
10. Monarch: Legacy of Monsters
Akcijsko-avanturistička serija o preživjelima nakon Godzillinog napada, koji otkrivaju tajne svoje obitelji i misteriozne organizacije Monarch. (SAD, 2023., SF)
Ako ste u potrazi za novom serijskom senzacijom, ova lista je vaš idealan vodič za bingeanje ovog tjedna.
*uz korištenje AI-ja
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