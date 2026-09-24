Ovo je top 10 najgledanijih serija na Apple TV+ u svijetu

Apple TV+ nastavlja oduševljavati gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih serija na globalnoj razini – pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i zašto ne smijete propustiti baš ove hitove!

Top 10 serija na Apple TV+ diljem svijeta:

1. Ted Lasso

Kultna komedija o američkom treneru koji preuzima engleski nogometni klub bez ikakvog iskustva, šireći optimizam i vjeru u ljude. (SAD, 2020., Komedija)

2. Slow Horses

Napeti britanski krimić prati disfunkcionalni tim MI5 agenata i njihova osebujnog šefa dok pokušavaju spasiti Englesku od prijetnji iz sjene. (UK, 2022., Krimić)

3. Silo

Znanstveno-fantastična serija smještena u postapokaliptičnu budućnost, gdje tisuće ljudi živi pod zemljom, a inženjerka Juliette otkriva šokantne tajne silosa. (SAD, 2023., SF)

4. Dark Matter

Napeta SF serija o znanstveniku koji biva otet u alternativnu verziju svog života i mora pronaći put natrag do svoje prave obitelji. (SAD, 2024., SF)

5. Widow's Bay

Komedija o gradonačelnici malog grada u Novoj Engleskoj koja želi od mjesta napraviti turističku senzaciju, unatoč starim kletvama. (SAD, 2026., Komedija)

6. Last Seen

Australski krimić o dispečeru hitne službe koji prima poziv za koji vjeruje da dolazi od njegove davno nestale kćeri i kreće u potragu punu napetosti. (Australija, 2026., Krimić)

7. Lucky

Akcijska serija o prevarantici koja nakon neuspjele pljačke bježi pred FBI-jem i opasnim kriminalcem, boreći se za život i slobodu. (SAD, 2026., Akcija)

8. Severance

Mračan triler o zaposlenicima čije su uspomene podijeljene između posla i privatnog života, a dolazak tajanstvene kolegice pokreće lavinu otkrića. (SAD, 2022., Triler)

9. Pluribus

Neobična SF serija o najnesretnijoj osobi na svijetu koja mora spasiti čovječanstvo od – sreće. (SAD, 2025., SF)

10. Monarch: Legacy of Monsters

Akcijsko-avanturistička serija o preživjelima nakon Godzillinog napada, koji otkrivaju tajne svoje obitelji i misteriozne organizacije Monarch. (SAD, 2023., SF)

Ako ste u potrazi za novom serijskom senzacijom, ova lista je vaš idealan vodič za bingeanje ovog tjedna.

*uz korištenje AI-ja

