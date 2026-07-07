Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna u Hrvatskoj donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje. Donosimo vam top 10 najgledanijih serija, idealnih za binganje!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. House of the Dragon, IMDB: 8.4/10, Rotten Tomatoes: 93%

Spektakularna fantazija i prequel "Igre prijestolja" prati Targaryene u vrijeme njihove najveće moći. Intrige, borbe za prijestolje i zmajevi jamče napetu zabavu. (SAD/UK, 2022.-2026., Fantazija/Drama)

2. From, IMDB: 7.0/10, Rotten Tomatoes: 96%

Misteriozna serija o gradu iz kojeg nema izlaza, gdje stanovnici moraju preživjeti prijetnje iz okolne šume i otkriti tajne svog zatočeništva. (SAD, 2022.-2026., Horor/Misterij)

3. Rick and Morty, IMDB: 9.1/10, Rotten Tomatoes: 92%

Animirana znanstveno-fantastična komedija o ludom znanstveniku Ricku i njegovim bizarno opasnim avanturama s unukom Mortyjem kroz svemir i paralelne svjetove. (SAD, 2013.-2026., Animacija/SF/Komedija)

4. Evil Lives Here: My Child the Killer, IMDB: 6.3/10

Dokumentarna serija koja kroz iskrene intervjue prikazuje roditelje suočene s činjenicom da su njihova djeca postala ubojice. (SAD, 2026., Dokumentarni/True Crime)

5. Proud, IMDB: 6.8/10

Drama o mladom Filipu koji živi bezbrižno i samouvjereno, no obiteljsku tragediju mijenja mu život iz temelja. (Poljska, 2026., Drama)

6. The Miniature Wife, IMDB: 6.1/10

Fantastična komedija o paru koji se suočava s novom dinamikom braka nakon što žena postane visoka samo 15 cm. U glavnim ulogama Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen. (SAD, 2026., Komedija/SF)

7. Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, IMDB: 6.8/10

Komična improvizacija Larryja Davida na temu najvažnijih trenutaka američke povijesti, povodom 250. godišnjice SAD-a. (SAD, 2026., Komedija)

8. Dune: Prophecy, IMDB: 7.3/10

Prequel slavnog "Dunea" – prati sestre Harkonnen i nastanak moćnog reda Bene Gesserit tisućama godina prije Paula Atreidesa. (SAD, 2026., SF/Fantazija)

9. Baby Lemmings

Animirana serija za djecu o veselim lemingima i njihovim pustolovinama u kanadskoj šumi. (Kanada, 2026., Animacija/Dječja)

10. 90 Day Fiancé, IMDB: 5.4/10

Reality serija o parovima koji imaju 90 dana da se vjenčaju kako bi ostali zajedno u SAD-u, suočavajući se s kulturološkim razlikama i obiteljskim dramama. (SAD, 2014.-2026., Reality)

Ako ste u potrazi za novim serijskim hitom, ova lista s HBO-a je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit ovog tjedna?

*uz korištenje AI-ja



