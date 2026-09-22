Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna donio bogatu ponudu najgledanijih serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za filmsku bingeanje serija, pogledajte najnoviju top listu i saznajte što je trenutno najpopularnije među hrvatskim gledateljima!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Stuart ne uspijeva spasiti svemir (2026, Komedija, SAD)

Vlasnik striparnice Stuart Bloom mora popraviti stvarnost nakon što uništi uređaj Sheldona i Leonarda, izazvavši multiverzalnu apokalipsu. U pomoć mu priskaču djevojka Denise, geolog Bert i fizičar Barry Kripke.

2. Lanterns (2026, Superhero, SAD)

Dva međugalaktička policajca, novak John Stewart i legenda Hal Jordan, istražuju misteriozno ubojstvo u srcu Amerike, što ih uvlači u mračnu zemaljsku zavjeru.

3. Outlander: Blood of My Blood (2025, Drama, SAD)

Od bojišta Prvog svjetskog rata do škotskih visoravni 18. stoljeća, dvije sudbinske ljubavi bore se protiv sila koje ih žele razdvojiti, u romantičnoj sagi kroz vrijeme.

4. Predsjednik Curtis (2026, Animacija, SAD)

Pratite predsjednika Curtisa i njegov osebujni tim dok rješavaju krize koje ni Rick Sanchez ne bi poželio – od međudimenzionalne diplomacije do paranormalnih pojava.

5. Saman: Skrivena istina (2026, Dokumentarna, Italija)

Priča o nestanku 18-godišnje Saman Abbas 2021. godine, rekonstruirana kroz snimke nadzornih kamera i društvene mreže, šokirala je Italiju.

6. 9/11: Dani koji su šokirali svijet (2026, Dokumentarna, UK)

Preživjeli, spasioci i svjedoci prisjećaju se tragičnih događaja 11. rujna, koji su promijenili svijet i pokrenuli rat protiv terorizma.

7. Dino Ranch: Istraživači otoka (2025, Animacija, Kanada)

Pridružite se Jonu, Minu, Miguelu i njihovim dinosaurima u istraživanju džungle, vulkana i podvodnog svijeta na otoku punom dinosaura.

8. Ubojita priča (2026, Dokumentarna, SAD)

Novinar Joe Sexton istražuje dvostruko ubojstvo iz 2002. u Kansasu, nakon što ga kontaktira građanska istražiteljica uvjerena u nevinost optužene Dane Chandler.

9. DTF St. Louis (2026, Kriminalistička, SAD)

Ljubavni trokut troje odraslih u srednjim godinama završava smrtonosno.

10. Braća po oružju (2001, Ratna, SAD)

Na temelju intervjua i pisama preživjelih, ova serija prati elitnu postrojbu padobranaca od Normandije do kraja rata, kroz hrabrost, strah i legendarna prijateljstva.

Koji je vaš favorit s liste? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite – novi tjedan donosi nove hitove na HBO-u!

*uz korištenje AI-ja

