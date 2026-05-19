Ovo je top 10 serija na Netflixu

Netflix i dalje drži pažnju hrvatske publike uz bogatu ponudu novih filmova i serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj!

Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Berlin and the Lady with an Ermine, IMDB: 7.2

Berlin okuplja bandu lopova u Sevilli kako bi ukrali neprocjenjivo umjetničko djelo. Spin-off serije 'La Casa de Papel' s Pedro Alonsom u glavnoj ulozi donosi napetost, intrige i briljantne pljačke. (Španjolska, 2026., Krimi, Heist)

2. Legends, IMDB: 7.9

U britanskim 90-ima, tim državnih službenika ubacuje se među narko-bande kako bi srušili kriminalne organizacije. Mračna drama s Tomom Burkeom i Steveom Cooganom prikazuje borbu protiv droge iznutra. (UK, 2026., Drama, Kriminal)

3. Between Father and Son

Pravna drama iz Meksika u kojoj odvjetnica tijekom posjeta imanju svog zaručnika razvija neočekivanu privlačnost prema njegovom sinu, što pokreće niz napetih događaja. (Meksiko, 2026., Drama)

4. The Chestnut Man, IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 100%

Danski triler o dvojici detektiva koji istražuju jezivi slučaj ubojstva povezan s nestankom djeteta političarke. Figurica od kestena postaje ključan trag u ovoj napetoj seriji. (Danska, 2021., Krimi, Triler)

5. The Middle, IMDB: 7.7

Komedija o svakodnevnim problemima obitelji Heck iz malog američkog grada, koja pokušava preživjeti životne izazove s puno smijeha i topline. (SAD, 2009., Komedija, Sitcom)

6. Nemesis

Napeta serija o sukobu briljantnog kriminalca i neumoljivog detektiva. Istražuje granice između dobra i zla te što nas pokreće, održava i uništava. (SAD, 2026., Drama, Krimi)

7. Worst Ex Ever, IMDB: 7.3

Prava strana ljubavi – od izdaja do pokušaja ubojstva – kroz svjedočanstva i rekonstrukcije u ovom true-crime dokumentarcu. (SAD, 2024., Dokumentarni, Kriminal)

8. Perfect Match, IMDB: 5.9

Natjecateljski reality show u kojem parovi testiraju svoju kompatibilnost i dobivaju moć mijenjanja sudbina drugih natjecatelja. (SAD, 2023., Reality, Ljubav)

9. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.2

Obiteljski reality show u kojem otac i kćer prolaze kroz brojne izazove i avanture, prikazujući klasične obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, Obitelj)

10. The Roast of Kevin Hart, IMDB: 6.4

Kevin Hart na vrućoj stolici – Shane Gillis i plejada zvijezda priređuju mu večer nemilosrdnog humora i urnebesnih šala. (SAD, 2026., Stand-up, Komedija)

*uz korištenje AI-ja

