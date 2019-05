'Ovo je vulgarno': Zvijezdama pokrila intimne dijelove tijela...

Nizozemac Duncan Laurence (25) slavio je na 64. Eurosongu s pjesmom 'Arcade'. Njegovu pobjedu kratko je zasjenila i prošlogodišnja drugo plasirana natjecateljica, predstavnica Cipra, Eleni Foureira (32).

Na pozornici je bila ogrnuta rozim perjem, a zatim se razodjenula u bež kostim koji je srebrenim zvijezdama pokrivao samo najintimnije dijelove tijela.

Eleni je rođena u Albaniji, a živi u Ateni. Na Eurosong se pokušala probiti već tri puta kao predstavnica Grčke (2010., 2013. i 2017. godine), no uspjela ga se 'dokopati' tek prošle godine kao predstavnica Cipra.

Pjevačica je tada bila je jedna od glavnih favorita na Eurosongu, no u napetoj završnici pobjedu je ispred nje odnijela predstavnica Izraela Netta Barzilai (26).

Foto: Instagram

U Lisabonu se predstavila s pop pjesmom 'Fuego' (Vatra), koju je skladao švedsko-grčki kompozitor Alex Papaconstantinou. Za nastup je također izabrala kostim prepun šljokica koji je pripijen uz tijelo. Ako je suditi po njezinim nastupima, prošlogodišnja predstavnica Cipra ima svoj 'zaštitni znak' - uske kombinezone s dodacima.

No na stranici Eurosonga uz njezinu fotografiju ne nalaze se samo pozitivni komentari. Dio pratitelja stranice ipak smatra kako se pjevačica pokazala previše.

- 'Ne sviđa mi se outfit. Po meni je previše vulgaran', Ovo je užasno', 'Kostim je čudan', Ovo je bio najveći promašaj večeri', Odluči se da li ćeš se obući ili skinuti do kraja', 'Što je s tobom? Ovo i djeca gledaju', Izgledaš kao striptizeta' - samo su neki od komentara.

Foto: Instagram

Glazbenu karijeru započela je 2007. godine u bendu Mystique, a dvije godine poslije odlučila je pokušati solo. Dosad je izbacila tri albuma koja su bila uspješna na području Grčke i Cipra. U tim zemljama je stekla i titulu 'kraljice popa'.

Eleni je bila i sutkinja u grčkoj verziji plesnog showa 'So You Think You Can Dance'.

Foto: Instagram

Prošlogodišnju natjecateljicu u Lisabonu su prozvali ciparskom Shakirom, ali i ciparskom Beyonce. Obožavatelje na Instagramu često zna 'počastiti' fotografijama u toplesu.

- Samo budite ono što jeste jer ne postoji ništa što je više seksi ili ljepše od toga - poručila je Eleni jednom prilikom.

Cipar je ove godine predstavljala Tamta s pjesmom 'Replay', a u finalnoj večeri završila je na 15. mjestu sa 101 bodom.

