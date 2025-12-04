Obavijesti

Show

Komentari 0
Daddy’s Home

Ovo morate vidjeti: Bijela kuća objavila blagdansku ilustraciju s Trumpom, nazvali ga 'tatica'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo morate vidjeti: Bijela kuća objavila blagdansku ilustraciju s Trumpom, nazvali ga 'tatica'
Foto: pixsell/instagram/canva

Na ilustraciji, američki predsjednik Donald Trump stoji ispred Bijele kuće, nosi kapu Djeda Božićnjaka i drži podignut palac, dok iznad njega velikim crvenim slovima piše 'Daddy’s Home'

Službeni Instagram račun Bijele kuće objavio je blagdanski crtež Donalda Trumpa, koji je odmah izazvao reakcije javnosti i podijelio korisnike društvenih mreža.

Na ilustraciji, 79-godišnji američki predsjednik Donald Trump stoji ispred Bijele kuće, noseći kapu Djeda Božićnjaka i drži podignut palac, dok iznad njega velikim crvenim slovima piše: “Daddy’s Home”. Objavu je pratio jednostavan opis: “Kod kuće za blagdane.”

Reakcije pratitelja bile su podijeljene. Dok su jedni poruku smatrali simpatičnom i pohvalili predsjednika, drugi su je okarakterizirali kao neprikladnu i “sramotnu”. “Zamislite idolizirati predsjednika i zvati ga ‘tata’ — nađite si već oca, hvala”, napisala je jedna korisnica. Drugi su poručili kako bi “najradije da to nikada nisu vidjeli”.

Objava je stigla svega nekoliko dana nakon što je ministar obrane Pete Hegseth izazvao slične reakcije objavivši crtež Franklina Kornjače kako ispaljuje bazuku iz helikoptera na brod. Slika, objavljena na X-u, bila je naslovnica izmišljene knjige “Franklin cilja narkoteroriste”, a izdanak je satiričnog sadržaja koji je izazvao osude javnosti. Izdavač Kids Can Press oštro je reagirao, istaknuvši da je Franklin “kanadska ikona koja simbolizira dobrotu, empatiju i inkluzivnost” te da se protive “svakoj nasilnoj i neovlaštenoj upotrebi njegova lika”, piše People.

raskoš FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Podsjetimo, prije nekoliko dana predstavljena je blagdanskih dekoracija prve dame Melanije Trump. Ovogodišnja tema, “Dom je tamo gdje je srce”, uključuje spoj tradicionalnih ukrasa i netradicionalnih elemenata poput plavih leptira te Lego portreta američkih predsjednika, a osmišljena je u suradnji s dizajnerom Hervéom Pierreom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!
NE SRAMI SE OBLINA

FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!

Jennifer Lopez bila je jedna od mnogih uzvanika na 'Woman in Entertainment Gala' u Beverly Hillsu. Ovih dana svi pričaju o njezinoj kombinaciji za nastup u Las Vegasu, a i sada je zaintrigirala mnoge
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
MISTERIOZNO ZVONO

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

'Pomaknuta' francuska salata izazvala podijeljene dojmove. Krunoslav: 'Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu?'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 4. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025