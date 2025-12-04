Ovo morate vidjeti: Bijela kuća objavila blagdansku ilustraciju s Trumpom, nazvali ga 'tatica'

Službeni Instagram račun Bijele kuće objavio je blagdanski crtež Donalda Trumpa, koji je odmah izazvao reakcije javnosti i podijelio korisnike društvenih mreža.

Na ilustraciji, 79-godišnji američki predsjednik Donald Trump stoji ispred Bijele kuće, noseći kapu Djeda Božićnjaka i drži podignut palac, dok iznad njega velikim crvenim slovima piše: “Daddy’s Home”. Objavu je pratio jednostavan opis: “Kod kuće za blagdane.”

Reakcije pratitelja bile su podijeljene. Dok su jedni poruku smatrali simpatičnom i pohvalili predsjednika, drugi su je okarakterizirali kao neprikladnu i “sramotnu”. “Zamislite idolizirati predsjednika i zvati ga ‘tata’ — nađite si već oca, hvala”, napisala je jedna korisnica. Drugi su poručili kako bi “najradije da to nikada nisu vidjeli”.

Objava je stigla svega nekoliko dana nakon što je ministar obrane Pete Hegseth izazvao slične reakcije objavivši crtež Franklina Kornjače kako ispaljuje bazuku iz helikoptera na brod. Slika, objavljena na X-u, bila je naslovnica izmišljene knjige “Franklin cilja narkoteroriste”, a izdanak je satiričnog sadržaja koji je izazvao osude javnosti. Izdavač Kids Can Press oštro je reagirao, istaknuvši da je Franklin “kanadska ikona koja simbolizira dobrotu, empatiju i inkluzivnost” te da se protive “svakoj nasilnoj i neovlaštenoj upotrebi njegova lika”, piše People.

Podsjetimo, prije nekoliko dana predstavljena je blagdanskih dekoracija prve dame Melanije Trump. Ovogodišnja tema, “Dom je tamo gdje je srce”, uključuje spoj tradicionalnih ukrasa i netradicionalnih elemenata poput plavih leptira te Lego portreta američkih predsjednika, a osmišljena je u suradnji s dizajnerom Hervéom Pierreom.