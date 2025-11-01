Obavijesti

Show

Komentari 1
’KRALJICA NOĆI VJEŠTICA’

Ovo se ne viđa svaki dan! Heidi Klum uz pomoć 35 ljudi stvorila najjeziviji Halloween kostim!

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Ovo se ne viđa svaki dan! Heidi Klum uz pomoć 35 ljudi stvorila najjeziviji Halloween kostim!
4
Foto: Profimedia/privatni album

Manekenka zabavu za ‘Halloween’ organizira od 2000. godine. I uvijek oduševi

Odmah ću vam reći da se pripremite, ove će godine moj kostim biti baš ružan, najavila je Heidi Klum. U prvih mah čovjek pomisli da je to samo tako rekla, da na misli baš tako. No, ona je godinama unazad dokazana 'kraljica Halloweena' i nekome s takvom titulom trebali bismo vjerovati.

MAJSTORICA MASKE FOTO Ne bojte se! Ovo je jedna od najljepših žena na svijetu
FOTO Ne bojte se! Ovo je jedna od najljepših žena na svijetu

Dokaz je to i trenutak kad se u petak navečer pojavila na zabavi u New Yorku. Uprizorila je mitsku Meduzu, a na glavi su joj se pomicale zmije. Uz manekenku je bio i njen 17 godina mlađi partner Tom Kaulitz maskiran u grčkog ratnika kojeg je skamenio Meduzin pogled. Tjednima je na društvenim mrežama Heidi pokazivala djeliće kostima, ali ovako nešto ipak ni vjerni pratitelji nisu očekivali. A stvarno si je dala truda.

Foto: Profimedia

Manekenka je zbog Meduze angažirala Mikea Marina, vizažista nominiranog za Oscara, a ukupno je na ovakvom Heidinom izgledu radilo 35 ljudi, a na sam dan 'premijere' najnovijeg uratka na realizaciji kostima radili su više od deset sati, piše E!News. Za Vogue je ispričala zašto se odlučila za Meduzu.

- Željela sam neko čudovište iz povijesti prikazati na moderan način. Odlučila sam se za Meduzu, koja je istovremeno i misteriozna, ali i žestoka. Već stoljećima ljude fascinira kako ona pogledom pretvara ljude u kamen. Ona je i danas mnogima privlačna, bez obzira koliko je i strašna. Dovoljno o tome govori njezine slike u skulpture koje prikazuju njenu zastrašujuću moć - rekla je Klum.

Foto: Profimedia

Objavljene su i neke fotografije netom prije negoli se išla uređivati za Noć vještica. U crnom kompletu istaknula je svoje obline, plava kosa padala joj je preko ramena.

Rijetki su znali da će nekoliko sati kasnije biti to neka sasvim druga slika. Prošle godine svi su bili oduševljeni kada je bila maskirana u lik iz filma 'E.T.', ali ove godine i to je nadmašila.

Inače, zabavu u Hard Rock Hotelu Heidi organizira od 2000. godine, postao je prestiž biti pozvan na ovakve zabave. 

Heidi Klum lights up Empire State Building in Halloween celebration
Foto: MPNC

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Završila je deveta sezona 'Života na vagi', a pobjedu je odnio Dominik koji je izgubio 33,8 posto tjelesne mase. Za kraj sezone prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
NEKAD I SAD

FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...

Influencerica i voditeljica često privlači pažnju svojim putovanjima, komentarima i izdanjima. Domaći gledatelji mogli su je upoznati u emisiji 'Red Carpet' i realityju 'Farma' 2008. godine
Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'
IZGUBIO ČAK 57,3 kilograma

Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'

U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Sad ima 112 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025