Ovo se ne viđa svaki dan! Heidi Klum uz pomoć 35 ljudi stvorila najjeziviji Halloween kostim!

Odmah ću vam reći da se pripremite, ove će godine moj kostim biti baš ružan, najavila je Heidi Klum. U prvih mah čovjek pomisli da je to samo tako rekla, da na misli baš tako. No, ona je godinama unazad dokazana 'kraljica Halloweena' i nekome s takvom titulom trebali bismo vjerovati.

Dokaz je to i trenutak kad se u petak navečer pojavila na zabavi u New Yorku. Uprizorila je mitsku Meduzu, a na glavi su joj se pomicale zmije. Uz manekenku je bio i njen 17 godina mlađi partner Tom Kaulitz maskiran u grčkog ratnika kojeg je skamenio Meduzin pogled. Tjednima je na društvenim mrežama Heidi pokazivala djeliće kostima, ali ovako nešto ipak ni vjerni pratitelji nisu očekivali. A stvarno si je dala truda.

Foto: Profimedia

Manekenka je zbog Meduze angažirala Mikea Marina, vizažista nominiranog za Oscara, a ukupno je na ovakvom Heidinom izgledu radilo 35 ljudi, a na sam dan 'premijere' najnovijeg uratka na realizaciji kostima radili su više od deset sati, piše E!News. Za Vogue je ispričala zašto se odlučila za Meduzu.

- Željela sam neko čudovište iz povijesti prikazati na moderan način. Odlučila sam se za Meduzu, koja je istovremeno i misteriozna, ali i žestoka. Već stoljećima ljude fascinira kako ona pogledom pretvara ljude u kamen. Ona je i danas mnogima privlačna, bez obzira koliko je i strašna. Dovoljno o tome govori njezine slike u skulpture koje prikazuju njenu zastrašujuću moć - rekla je Klum.

Foto: Profimedia

Objavljene su i neke fotografije netom prije negoli se išla uređivati za Noć vještica. U crnom kompletu istaknula je svoje obline, plava kosa padala joj je preko ramena.

Rijetki su znali da će nekoliko sati kasnije biti to neka sasvim druga slika. Prošle godine svi su bili oduševljeni kada je bila maskirana u lik iz filma 'E.T.', ali ove godine i to je nadmašila.

Inače, zabavu u Hard Rock Hotelu Heidi organizira od 2000. godine, postao je prestiž biti pozvan na ovakve zabave.

Foto: MPNC