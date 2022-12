Ovo su 10 najboljih pjesama, a koja je vaš favorit ovih dana?

Gradovi su okićeni, pokloni za najbliže kupljeni, a blagdanska atmosfera zavladala je ulicama, trgovima i brojnim domovima. Tu atmosferu upotpunjuju upravo božićne pjesme, a mi vam donosimo 10 najboljih. Domaćih, ali i stranih.

White Christmas

Ultimativnu božićnu pjesmu Irvinga Berlina 'White Christmas' Bing Crosby je premijerno izveo 1941. na radiju NBC. Originalna snimka toliko se istrošila od silnih kopiranja da je Crosby 1947. morao ponoviti snimanje. Na tom sessionu nastao je najuspješniji singl svih vremena, prodan u više od 50 milijuna primjeraka. Fantastičnu popularnost svojim su verzijama podebljali Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, pa čak i Bob Marley te Lady GaGa.

Božić dolazi

Jedna od najljepših domaćih božićnih pjesama nastala je 1995. Grupa Srebrna krila objavila je ovaj hit na istoimenom albumu, a brojni prijenosi ove pjesme na YouTubeu danas broje milijune pregleda.

Fairytale of New York

Shane MacGowan i njegovi The Pogues uključili su se godinama unazad u prestižno predblagdansko nadmetanje za prvo mjesto UK charta s genijalnom folk rock baladom 'Fairytale Of New York', u kojoj su ugostili irsku pjevačicu Kirsty MacColl. Nisu uspjeli doći do vrha 1987., za dlaku su ih pretekli Pet Shop Boys, ali su kao trajnu uspomenu ostavili najljepšu britansku božićnu pjesmu. Od 2005. The Pogues su se s njom vraćali na predblagdansku top listu deset godina.

Božić bijeli

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika ostavio je iza sebe veliki broj svevremenskih hitova, a među njima je i blagdanska pjesma 'Božić bijeli'. Oliver Dragojević je i sam govorio da je u pjesmi Božić opisao upravo onakvim kakav treba biti – on je intiman, radostan i svet, a slavi se u krugu obitelji.

Have Yourself A Merry Little Christmas

Tu pjesmu prva je otpjevala Judy Garland u holivudskom mjuziklu iz 1944. 'Meet Me in St. Louis' redatelja Vincentea Minnellija. Najpoznatiju verziju snimio je Frank Sinatra, a najljepša izvedba objavljena je 1960. na božićnom albumu kraljice jazza Elle Fitzgerald 'Ella Wishes You A Swinging Christmas'.

Sretan Božić svakome

Ova vesela božićna pjesma popularnih Fantoma podiže atmosferu, a posebno je popularna kod djece i mladih. U ovo doba godine može se čuti na svakom uglu.

Happy Xmas (War is Over)

Pjesma je predstavljala jedan od najoštrijih prosvjeda Johna Lennona i Yoko Ono protiv rata u Vijetnamu. Singl objavljen pod imenom John & Yoko / Plastic Ono Band with Harlem Community. Choir nije zaustavio rat, ali je obilježio Božić 1971. i nakon toga ušao u standardni repertoar pjesama. Poslije je snimljeno mnoštvo obrada, no nitko se nije uspio približiti nadahnutoj Lennonovoj interpretaciji.

Od Božića do Božića

Božićna pjesma Prve lige sluša se već gotovo 30 godina. Postoje brojne verzije ove pjesme, a to dovoljno govori o njezinoj popularnosti.

Silent Night

Izvorno 'Stille Nacht, heilige Nacht' najljepša je njemačka božićna pjesma. Napisali su je 1818. crkveni orguljaš Franz Xaver Gruber i župnik Joseph Mohr iz Obendorfa kraj Salzburga. Sredinom 19. stoljeća prepjevana je na engleski, a potom na više od 100 jezika. Zapažene su verzije Sinead O’Connor i Beyonce, no sve je zasjenila Stevie NIcks na kompilaciji 'Very Special Christmas'.

All I Want For Christmas Is You

Redovito je najslušanija pjesma na streamingu, a nezaobilazna je na svim listama božićnih pjesama. Snimljena je davne 1994., a Mariah Carey izvedbom ovog svjetskog hita završila je na samom vrhu glazbenih top ljestvica. Sve se to iznova ponavlja svake godine oko Božića.

Bez obzira na to što je od izlaska ove pjesme prošlo već 27 godina, 'All I Want For Christmas Is You' još se uvijek vrti na radijskim postajama. Međutim, to nije sve. Pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi šokantno vrtoglavu svotu, a samo 2018. 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je 625 tisuća funti, odnosno više od pet milijuna kuna, prenosi Mirror.

