IMPRESIVNO ZNANJE

Ovo su pitanja za 20.000 eura! Provjerite, biste li i vi znali odgovore na neka od njih...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
3
Dominik Pozderac je odigrao jednu od najimpresivnijih partija u povijesti kviza. Točno je odgovorio na svako postavljeno pitanje, ostao potpuno staložen te pobijedio lovce s 13 sekundi prednosti, osvojivši 20.000 eura.

U ovotjednoj Superpotjeri troje je natjecatelja uspjelo nadigrati lovce, ali najimpresivniji je bio Dominik Pozderac, koji je pobijedio svih petero lovaca bez ijedne greške, mada ni oni nisu kiksali! Osvojio je 20.000 eura u nevjerojatnoj borbi gdje se izmjenjivao s lovcima u točnim odgovorima na čak 18 pitanja ukupno! Donosimo listu svih pitanja, provjerite ovdje biste li i vi znali odgovor na neka od njih?

Ovo su pitanja postavljena lovcima i Dominiku:

1. Dominik:
U kojoj je pustinji pripovjedač upoznao Malog Princa?

2. Lovci:
Koji razred kralježnaka prenosi pelud ornitofilnih biljaka?

3. Dominik:
Papa Franjo pripadao je kojem katoličkom redu?

4. Lovci:
Sedmorica muškaraca u Kinstownu izvela su neuspješan atentat na kojeg glazbenika?

5. Dominik;:
Hansoku-make i shido dvije su vrste kaznei u kojem olimpijskom sportu?

6. Lovci:
El Gigante nadimak je najveće kamene glave na kojem otoku?

7. Dominik
U hrvatskoj inačici  kojeg kviza druga najveće nagrada iznosi oko 45 posto najveće?

8- Lovci
Kako se u romanu Harper Lee zove odvjetnik Toma Robinsona?

9. Dominik
Kako se u Nitcheovoj filozofija naziva čovjek koji živi iznad dobra i zla?

10. Lovci
Koja je otočna država u Africi u kojoj je hinduizam najzastupljenija religija?

11. Dominik
Koja je dinastija nazvana po švicarskom dvorcu čije ime znači Jastrebov dvorac?

12. Lovci:
Mark Rutte je glavni tajnik koje organizacije?

13. Dominik:
Nakon rata za čiju su baštinu Britancima pripali Gibraltar i Menorca?

14. Lovci
Na poznatoj fotografiji Muhammad Ali ispružio je šaku prema kojoj liverpulskoj četvorci?

15. Dominik:
Članovi kojeg doma američkog Kongresa imaju mandat od šest godina?

16. Lovci:
Koji je protagonist video-igara ime dobio po japanskom izrazu paku paku taberu?

17. Dominik:
Koji je vrh sa slovom i brojkom u imenu... (...George Bell prozvao Divlja planina, tj. Savage Mountain)

18. Lovci:
Tko je bio i prethodnik i nasljednik Clementa Attleeja na mjestu britanskog premijera?

Dominik Pozderac iz Črnilovca pokraj Jastrebarskog, sveučilišni magistar prava zaposlen u struci, predstavio se kao ljubitelj boravka na otvorenom, posebno trčanja. Rekao je prije emisije da će osvojenim novcem otputovati na Novi Zeland sa svojom ekipom.

U prvom krugu Dominik je osvojio 1.000 eura, a zatim se u brzopoteznoj igri odlučio na najteži mogući izazov – suprotstaviti se timu svih pet lovaca za ponudu od 20.000 eura. Lovci su na svom satu zatražili 48 sekundi prednosti.
– Moram odmah reći: strašna psihologija s vaše strane, u smislu mentalne snage. Sve ste to uspjeli laganini othrvati, ostali ste staloženi, dali ste stopostotni učinak. Iznimno hrabra odluka - istaknuo je Dean.
– Početna prednost bila je dvanaest sekundi, završna je trinaest. Znači ne samo da nije izgubio, nego je još i povećao prednost – dodao je Krešo.

– Realno mislim da smo odlično odigrali, a vi ste nas pobijedili – to sve govori – zaključila je Morana.

Ovo su točni odgovori na pitanja postavljena lovcima i Dominiku: 1. Sahari, 2. Ptice, 3. Isusovci, 4. Bob Marley, 5. Džudo, 6. Uskršnjem, 7. Tko žele biti milijunaš?, 8. Atticus Finch, 9. Übermensch, 10. Mauricijus, 11. Habsburg, 12. NATO, 13. Španjolsku, 14. Beatlesima, 15. Gornjeg, 16. Pac-Man, 17. K2, 18. Winston Churchill.

