Ovo su sve fotke koje je Kolinda objavila s lanjskih putovanja

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je na Facebooku poduži post s mnogo fotografija kojeg je posvetila godini iza sebe, koja je po svemu sudeći bila ispunjena putovanjima, osobnim izazovima i važnim spoznajama.
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iznenadila je pratitelje na Facebooku objavivši veliki broj fotografija koje su za nju obilježile 2025. godinu.
Uz nikad prije objavljene fotografije Kolinda je napisala emotivan i nadahnjujući opis koji je malo koga ostavio ravnodušnim.
U objavi je Kolinda istaknula kako su putovanja oduvijek bila neizostavan dio njezina života, ali i ključan oslonac u razdoblju osobnih izazova.
"Putujem toliko često da se šalim kako kupnjom novih kofera zapravo plaćam stanarinu", napisala je bivša predsjednica.
Grabar-Kitarović otvoreno priznaje da joj prošla godina nije bila laka na osobnoj razini. Upravo su joj putovanja, kako navodi, pomogla da ponovno pronađe ravnotežu, perspektivu i unutarnju snagu. Iako su brojna putovanja bila vezana uz posao, svjesno je, ističe, izdvajala vrijeme samo za sebe .
Njezin posljednji profesionalni angažman prošle godine bilo lansiranje kanala Euronews Travel Channel u Dohi.
U objavi se prisjeća brojnih destinacija koje je posjetila, od Sjedinjenih Američkih Država i karipskih otoka Anguille i St. Martina, preko Maroka, do Dohe i Rijada.
"Prešla sam kontinente, uzduž i poprijeko proputovala zemlje i nadam se da ću uskoro stići i na svoj posljednji kontinent. Posvuda je poruka bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status", napisala je Kolinda.
"Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je vidljivo poštovanje. Smanjuje obrambene mehanizme, razoružava strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost", dodala je.
"I naposljetku, putovanja su me naučila dobroti. U svijetu koji često nagrađuje glasnost, brzinu i sukob, dobrota ostaje jedan od najsnažnijih alata vodstva koje imamo. Ona gradi povjerenje, stvara lojalnost i gradi mostove koji traju daleko dulje od bilo kojeg trenutka ili krize", objasnila je bivša predsjednica.
