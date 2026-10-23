Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'

"Bila sam u takvom šoku što sam dobila poziv da sam pitala dotičnu osobu: 'Je li vi mene zezate?'. Bila sam uvjerena da me netko iz moje obitelji zeza, a i uvijek sam kao mala govorila da bih voljela plesati. Sada, u tridesetima, to se ostvarilo i baš mi je drago", rekla je glumica u emisiji 'kod nas doma'. | Foto: Dario Njavro/HRT