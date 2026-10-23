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UPOZNAJTE PLESNE PAROVE

Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'

"Ples sa zvijezdama" se nakon 13 godina vraća na Hrvatsku televiziju. U novoj sezoni nastupit će deset plesnih parova, a emisije će se emitirati subotom, od 31. listopada do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije. Upoznajte plesne parove...
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Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'
Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova koji će se ove godine natjecati u 'Plesu sa zvijezdama'. | Foto: Dario Njavro / HRT
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Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova koji će se ove godine natjecati u 'Plesu sa zvijezdama'. | Foto: Dario Njavro / HRT
Komentari 7

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