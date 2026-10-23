Ovo su svi kandidati u novoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama'

"Ples sa zvijezdama" se nakon 13 godina vraća na Hrvatsku televiziju. U novoj sezoni nastupit će deset plesnih parova, a emisije će se emitirati subotom, od 31. listopada do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije. Upoznajte plesne parove...
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Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova koji će se ove godine natjecati u 'Plesu sa zvijezdama'.
| Foto: Dario Njavro / HRT
Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova koji će se ove godine natjecati u 'Plesu sa zvijezdama'. |
Foto: Dario Njavro / HRT
Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec jedan su od deset parova koji će se ove godine natjecati u 'Plesu sa zvijezdama'.
| Foto: Dario Njavro / HRT
"Krenuli smo s malim treninzima, to je sasvim druga dimenzija upale mišića, boli, žuljeva... ali ples je predivan. To je pokret tijela, uživam", opisala je pjevačica u emisiji 'Kod nas doma'.
| Foto: Dario Njavro / HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Radijski voditelj Marko Bratoš plesat će s Tinom Walme.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Otkrio je kako nikad nije plesao te je mislio odbiti poziv. "Baba mi je plesala kolo pa sam možda to naslijedio. Ako bude kategorije kolo, prolazim sto posto. Osim toga, ne mogu garantirati ništa drugo", našalio se.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Glumica Lana Ujević Telenta i Gordan Vogleš još su jedan od parova u novoj sezoni plesa.
| Foto: Dario Njavro/HRT
"Bila sam u takvom šoku što sam dobila poziv da sam pitala dotičnu osobu: 'Je li vi mene zezate?'. Bila sam uvjerena da me netko iz moje obitelji zeza, a i uvijek sam kao mala govorila da bih voljela plesati. Sada, u tridesetima, to se ostvarilo i baš mi je drago", rekla je glumica u emisiji 'kod nas doma'.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Modni dizajner Ivica Skoko zaplesat će ove sezone s Rebeccom Krajnović.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Skoko je o sudjelovanju u popularnom showu sanjao godinama. Odlučio je izaći iz zone komfora i pomaknuti vlastite granice.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Voditeljica Antonija Stupar Jurkin bit će plesna partnerica Vedranu Sragi.
| Foto: HRT/Dario Njavro za HRT
"U tom trenutku sam bila u trgovini i dolazi poziv. Ja se javim: 'Hoćete plesati?' Instinktivno sam rekla "Da". Uopće nisam razmišljala", rekla je Antonija u emisiji 'Kod nas doma'.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Pjevač Alen Đuras plesat će idućih tjedana s Paulom Tonković.
| Foto: HRT/Dario Njavro za HRT
Na poziv da sudjeluje u emisiji Alen je najprije malo razmislio, jer ne pleše baš, kako je kazao - svaki dan.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Gimnastičarka Christina Zwicker i partner Patrik Seretin također se nas zabaljati sovjim plesom.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Christina Zwicker dobro je poznata domaćoj javnosti kao iznimno uspješna umjetnička gimnastičarka. Rođena 2002. godine, osvojila je titulu državne prvakinje, a njezina vitrina krasi i zlatna medalja s međunarodnog natjecanja u Mađarskoj. Izlazak na plesni podij predstavlja joj pravi izazov nakon dva desetljeća posvećenih strogom sportskom režimu.
| Foto: Dario Njavro/HRT
HTV-ov reporter Dorijan Klarić i Gabrijela Pilić postali su plesni par.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT
Vlogerica Ema Luketin za partnera je dobila Matea Cvenića.
| Foto: Dario Njavro/HRT
"Priželjkivala sam poziv za nastup u showu 'Ples sa zvijezdama', nisam dvojila hoću li ga prihvatiti. Imam osjećaj da sam prije rekla 'da' nego što sam rekla 'halo' kad je stigao poziv", rekla je Ema u emisiji 'Kod nas doma', ali i nadodala kako je kasnije ipak malo počela preispitivati svoju odluku.
| Foto: Dario Njavro/HRT
HTV-ov urednik i voditelj Ivan Dorian Molnar i Tamara Despot također će plesati u novoj sezoni.
| Foto: Dario Njavro/HRT
Foto Dario Njavro/HRT