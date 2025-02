Ovo su zadnje fotografije Genea Hackmana i njegove supruge

Dvostruki dobitnik Oscara, glumac Gene Hackman, pronađen je mrtav u svom domu u gradu Santa Fe, zajedno sa svojom suprugom (63) i psom. Imao je 95 godina. Uzrok smrti još nije poznat, no lokalna policija priopćila je da ne sumnjaju na nasilnu smrt.

Pokretanje videa... 06:00 Umro legendarni glumac Gene Hackman | Video: 24sata/reuters

Glumio je u nizu velikih američkih filmova - Bonnie i Clyde, Francuska veza, Prisluškivanje, Superman, Mississipi u plamenu, Nepomirljivi. Dobio je Oscara za glavnu mušku ulogu u Francuskoj vezi 1972. te za sporednu u Nepomirljivima Clinta Eastwooda 1993.

Zadnjih nekoliko godina se Hackman vrlo rijetko pojavljivao u javnosti, posebice nakon što se umirovio 2008. godine.

Fotografi su ga zadnji put 'uhvatili' u javnosti prošle godine u travnju. Izlazio je iz jedne trgovine, a u rukama je imao šalicu kave 'za van' i zapakiranu pitu od jabuke.

Foto: Profimedia

I mjesec dana prije toga su fotografi imali priliku 'uhvatiti' Hackmana i suprugu, Betsy Arakawa. On je u jednoj ruci držao štap, a s drugom se oslonio na svoju dugogodišnju partnericu. Bili su jako dobro raspoloženi dok su izlazili iz restorana.

Foto: Profimedia/ilustracija

Posljednji film Genea Hackmana bio je 'Welcome to Mooseport' iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Reuters rekao je da je napustio Hollywood jer mu je to bilo previše 'stresno'.

- Kompromisi koje morate napraviti u filmovima samo su dio 'zvijeri' i došlo je do točke u kojoj jednostavno više nisam imao osjećaj da to želim raditi - rekao je.