Owen Cooper debitirao je kao ubojica, a sad glumi s Margot Robbie: Stvarno uživam u tome

Baz profesionalnoga glumačkog iskustva Owen Cooper (15) impresionirao je svijet odigravši ulogu Jamieja Millera u Netflixovoj hit seriji 'Adolescencija'. Bio je jedan od 500 dječaka na audiciji, a nakon što je u seriji glumom osvojio publiku, dobio je ulogu mladog Heathcliffa u nadolazećoj adaptaciji 'Orkanskih visova', gdje će mu kolegica biti Margot Robbie.

- Nikad zapravo nisam želio biti glumac. To nije bilo u mojem DNK - izjavio je Owen, do jučer običan dječak iz radničke klase koji je godinama sanjao da bude nogometaš.

Nogomet je bio njegova prva ljubav, a Liverpool klub o kojem je maštao. No 2012. pažnju mu je ukrao film 'The Impossible', u kojem je glumio Tom Holland, čija ga je izvedba toliko impresionirala da je odlučio upisati sate glume. Jedanput tjedno odlazio je u 'The Drama Mob' u Manchesteru.

Cooper već snima 'Orkanske visove' s Margot Robbie i Jacobom Elordijem. Robbie u filmu glumi Catherine Earnshaw, a Elordi igra Heathcliffa.

- Još mi je ostalo nekoliko tjedana snimanja. Stvarno uživam u tome - rekao je Cooper.

'Orkanski visovi' jedini su roman spisateljice Emily Brontë i jedno od najznačajnijih književnih djela svih vremena. Priča prati suparničke obitelji Earnshaw i Linton te njihov turbulentan odnos sa siročetom Heathcliffom, kojeg je posvojila obitelj Earnshaw.

