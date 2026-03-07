’Ozbiljan umjetnik koji nema politički stav, još je ozbiljnija kukavica i kalkulant...'

Poruke su često skrivene u filmovima, predstavama ili pjesmama. Ponekad imaju smisla, ponekad nemaju, previše im dosta često ljudi daju na važnosti. Jer teško da će tim porukama promijeniti nešto značajno u svijetu. Zbog toga je nedavno, zapravo, nesuvisla bila rasprava o filmu “Svadba”. Kojemu nije bila namjera slati poruku bilo kome, nego prikazati život ovih krajeva u suštini, ali i da ipak ima načina da se i volimo i podržavamo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+