KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

’Ozbiljan umjetnik koji nema politički stav, još je ozbiljnija kukavica i kalkulant...'

Piše Davor Lugarić,
’Ozbiljan umjetnik koji nema politički stav, još je ozbiljnija kukavica i kalkulant...'
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Nažalost, zadnjih smo dana svjedoci još jednoga započetog rata, iako je 2026. godina, pa se čovjek nada da rata biti neće. No ipak ga ima...

Admiral

Poruke su često skrivene u filmovima, predstavama ili pjesmama. Ponekad imaju smisla, ponekad nemaju, previše im dosta često ljudi daju na važnosti. Jer teško da će tim porukama promijeniti nešto značajno u svijetu. Zbog toga je nedavno, zapravo, nesuvisla bila rasprava o filmu “Svadba”. Kojemu nije bila namjera slati poruku bilo kome, nego prikazati život ovih krajeva u suštini, ali i da ipak ima načina da se i volimo i podržavamo.

