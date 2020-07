Oženio se Dušan iz 'Ljubavi na selu': Upoznali smo se na fejsu

Farmer iz Zrina svoju je srodnu dušu pokušao pronaći u emisiji 'Ljubav je na selu', ali nije mu pošlo za rukom. Tek mu je nakon showa došla 'ona prava' kojoj je naposljetku rekao sudbonosno 'da'

<p>Farmer <strong>Dušan Golubovac</strong> (30) sudjelovao je u emisiji 'Ljubav je na selu' gdje je privukao pozornost svojom skromnošću i teškom životnom pričom. Naposljetku je ostao i slomljena srca. Zaljubio se u <strong>Goranu Vušurović </strong>(29). Isprva se sve činilo idilično, kao da mu Gorana uzvraća osjećaje, no sve se promijenilo kada je došla na njegovu farmu u Zrinu. Nije joj se svidjelo kako Dušan živi pa je ljubav 'pukla'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušanova dramatična ispovijest</strong></p><p>Trudio se vratiti njezine osjećaje, no nije uspio. Međutim, u njegovom bi se slučaju moglo reći - svako zlo za neko dobro. Dušanovo pojavljivanje na televiziji primijetile su brojne djevojke. One su vidjele u njemu puno više od 'trošne kuće'. Naposljetku, jedna od njih bila je 'ona prava'.</p><p>Dušan je još prije nekoliko mjeseci priznao kako mu se jedna djevojka sviđa, ali ih je karantena zbog pandemije korona virusa sprječavala da se viđaju. Sada se to u potpunosti promijenilo, a Dušan je izgovorio sudbonosno 'da', piše <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3851768/dusan-iz-ljubav-je-na-selu-ekskluzivno-za-rtlhr-ozenio-sam-se-i-presretan-sam/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>- Oženio sam se! Upoznali smo se preko Facebooka i dopisivali se nekoliko mjeseci, a čim je bilo moguće, otputovao sam po nju, doveo je u Zrin i vjenčali smo se - ispričao je farmer za RTL. </p><p>Njegova odabranica je devet godina mlađa <strong>Ana-Marija</strong> iz bosanske Fojnice. Vjenčali su se krajem lipnja u općini u Dvoru, a Dušanu je kum bio prijatelj iz sela.</p><p>- Presretan sam, odlično nam je zajedno! Ja sada puno radim, ali snalazimo se. Ona je kod kuće, čuva kuću i čeka mene - rekao je farmer. Ljeto će iskoristiti za medeni mjesec. Točan datum još ne znaju, ali plan je da idu na Korčulu.</p><p>Sretnu vijest Dušan je javio i svojoj prijateljici <strong>Sandri Škrinjar </strong>(32), koja je uz Goranu i <strong>Tajanu</strong> <strong>Mužinić</strong> (21) bila na njegovoj farmi u 'Ljubav je na selu'. Oni su otkrili kako se znaju iz djetinjstva, iz doma u kojem su oboje živjeli. Zbog toga su jak povezani.</p><p>- Presretna sam zbog njega. Drago mi je što je našao ženu, pogotovo zbog svega što je bilo u emisiji. Ja sam mu cijelo vrijeme govorila da će djevojke vidjeti koliko je dobar i da će pronaći pravu. Nadam se da će to biti to, jer je zaista zaslužio da bude sretan - zaključila je Sandra. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>