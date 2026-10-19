Oženio se Marshall iz hit serije 'Kako sam upoznao vašu majku'

Poznati američki glumac Jason Segel, kojeg gledatelji diljem svijeta najviše pamte po ulozi Marshalla Eriksena u popularnoj humorističnoj seriji 'Kako sam upoznao vašu majku', uplovio je u bračnu luku. Njegova odabranica je plesačica Kayla Radomski, a par je svoju dugogodišnju ljubav okrunio brakom na romantičnoj ceremoniji u Kaliforniji.

Glumac Jason Segel, koji ima 46 godina, i njegova 35-godišnja partnerica Kayla Radomski vjenčali su se u subotu, 17. listopada, a lokacija koju su odabrali za svoj poseban dan bio je prekrasan botanički vrt knjižnice Huntington u Pasadeni. U ceremoniji su sudjelovali samo najbliži članovi obitelji i uži krug prijatelja.

Foto: instagram

Prve fotografije s vjenčanja novopečena mladenka podijelila je sa svojim pratiteljima putem popularnih društvenih mreža. U svojim Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj ponosno nosi veo ukrašen nježnim čipkastim rubom.

Ljubavna priča ovog simpatičnog para traje već tri godine, a započela je daleko od očiju javnosti, koja je za njihovu ljubav saznala tek u listopadu 2023. godine, kada su ih fotografi ulovili zajedno na proslavi Noći vještica u Universal Studios Hollywoodu. Njihovo prvo službeno zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu dogodilo se na prestižnoj dodjeli Zlatnih globusa u siječnju 2024. godine.

Foto: instagram

Segel je tada stigao na dodjelu nagrada kao ponosni nominirani glumac za svoju odličnu ulogu u hvaljenoj televizijskoj seriji 'Shrinking'. Njegova draga bila mu je najveća podrška te večeri, a mnogi su primijetili koliko su zaljubljeni i sretni zajedno.

Zanimljivo je da botanički vrt u Pasadeni za njih dvoje nosi posebno emotivno značenje i budi najljepše uspomene. Upravo je u njihovom raskošnom ružičnjaku slavni glumac u lipnju 2025. godine kleknuo i zaprosio svoju partnericu.

Foto: CLIFF LIPSON

Mladenka je poznata američka plesačica koja je svoju popularnost stekla sudjelovanjem u iznimno gledanom televizijskom natjecanju 'So You Think You Can Dance'. Nakon uspjeha u showu, nastavila je graditi svoju karijeru u svijetu plesa i zabave.

S druge strane, Jason Segel i dalje aktivno snima i ostvaruje zapažene uloge, a najnoviji veliki uspjeh bilježi glumeći terapeuta koji krši pravila svoje struke u seriji 'Shrinking'. Gledatelji ga ipak najviše vole zbog nezaboravne uloge Marshalla Eriksena koja mu je donijela svjetsku slavu.

*uz korištenje AI-ja

