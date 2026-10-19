Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' Jason Segel izrekao je sudbonosno da
Oženio se Marshall iz hit serije 'Kako sam upoznao vašu majku'
Poznati američki glumac Jason Segel, kojeg gledatelji diljem svijeta najviše pamte po ulozi Marshalla Eriksena u popularnoj humorističnoj seriji 'Kako sam upoznao vašu majku', uplovio je u bračnu luku. Njegova odabranica je plesačica Kayla Radomski, a par je svoju dugogodišnju ljubav okrunio brakom na romantičnoj ceremoniji u Kaliforniji.
Glumac Jason Segel, koji ima 46 godina, i njegova 35-godišnja partnerica Kayla Radomski vjenčali su se u subotu, 17. listopada, a lokacija koju su odabrali za svoj poseban dan bio je prekrasan botanički vrt knjižnice Huntington u Pasadeni. U ceremoniji su sudjelovali samo najbliži članovi obitelji i uži krug prijatelja.
Prve fotografije s vjenčanja novopečena mladenka podijelila je sa svojim pratiteljima putem popularnih društvenih mreža. U svojim Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj ponosno nosi veo ukrašen nježnim čipkastim rubom.
Ljubavna priča ovog simpatičnog para traje već tri godine, a započela je daleko od očiju javnosti, koja je za njihovu ljubav saznala tek u listopadu 2023. godine, kada su ih fotografi ulovili zajedno na proslavi Noći vještica u Universal Studios Hollywoodu. Njihovo prvo službeno zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu dogodilo se na prestižnoj dodjeli Zlatnih globusa u siječnju 2024. godine.
Segel je tada stigao na dodjelu nagrada kao ponosni nominirani glumac za svoju odličnu ulogu u hvaljenoj televizijskoj seriji 'Shrinking'. Njegova draga bila mu je najveća podrška te večeri, a mnogi su primijetili koliko su zaljubljeni i sretni zajedno.
Zanimljivo je da botanički vrt u Pasadeni za njih dvoje nosi posebno emotivno značenje i budi najljepše uspomene. Upravo je u njihovom raskošnom ružičnjaku slavni glumac u lipnju 2025. godine kleknuo i zaprosio svoju partnericu.
Mladenka je poznata američka plesačica koja je svoju popularnost stekla sudjelovanjem u iznimno gledanom televizijskom natjecanju 'So You Think You Can Dance'. Nakon uspjeha u showu, nastavila je graditi svoju karijeru u svijetu plesa i zabave.
S druge strane, Jason Segel i dalje aktivno snima i ostvaruje zapažene uloge, a najnoviji veliki uspjeh bilježi glumeći terapeuta koji krši pravila svoje struke u seriji 'Shrinking'. Gledatelji ga ipak najviše vole zbog nezaboravne uloge Marshalla Eriksena koja mu je donijela svjetsku slavu.
*uz korištenje AI-ja
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