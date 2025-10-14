Obavijesti

Show

ČLAN GRUPE DNK

Ozlijeđen u požaru u Kočanima u ožujku: Preminuo makedonski pjevač Vladimir Blažev - Pančo

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Ozlijeđen u požaru u Kočanima u ožujku: Preminuo makedonski pjevač Vladimir Blažev - Pančo
6
Foto: Instagram

Inače, Vladimir je ranije u gostovanju kod Stefana Lazarova, upozoravao kako vlasnici diskoteka i barova u objekte puštaju više ljudi nego što dozvoljava kapacitet, no očito nitko problem nije shvatio toliko ozbiljno

Član grupe DNK Vladimir Blažev-Pančo preminuo je nakon sedam mjeseci liječenja i teške borbe. Kako prenosi Telegraf, makedonski pjevač preminuo je u bolnici.

Foto: Instagram

Naime, Vladimir je sredinom ožujka nastradao je u diskoteci 'Puls' u Kočanima, gdje je poginulo 62 osobe. Usto, njih 200 zadobilo je teške ozljede. 

NASTUPAO U NOĆI POŽARA Preživjeli član benda DNK prije godinu dana upozorio javnost: Ne daj Bože da se nešto dogodi
Preživjeli član benda DNK prije godinu dana upozorio javnost: Ne daj Bože da se nešto dogodi

Inače, makedonski pjevač  bio je jedan od glavnih vokala grupe i jedno od najpoznatijih lica makedonske urbane scene. Rođen je i odrastao u Skoplju, a svoju je karijeru gradio na velikom talentu. Osim što je stajao na čelu DNK-a, oprobao se i kao solo izvođač, DJ i producent. Također, radio je i sa mnogim zvijezdama sa Balkana, a posebno je izdvajao Sergeja Ćetkovića kao njegovog velikog prijatelja.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ranije je u gostovanju u podcastu kod youtubera Stefana Lazarova, kada je govorio o vlasnicima diskoteka i barova koji u objekte puštaju više ljudi nego što dozvoljava kapacitet.

- Vlasnici puštaju više ljudi u klub nego što bi smjeli. Događaju se i racije ponekad, ali vlasnici moraju obratiti pažnju na to. Ne samo da moraju imati osiguranje, ali ako je kapacitet za dvije tisuće ljudi, onda ne možete pustiti više njih. Ne daj Bože da se nešto dogodi ... - napomenuo je Vladimir tada. 

Foto: screenshot/instagram
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći
TUŽAN PRIZOR NA KOMEMORACIJI

Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći

Na komemoraciji održanoj u čast Halida Bešlića bilo je mnogu njemu bliskih ljudi, no njegova voljena supruga Sejda nije mogla biti tamo
FOTO Tužni prizori iz Sarajeva: Tisuće ljudi došlo na posljednji ispraćaj Halida na groblju...
OPROSTILI SE OD LEGENDE

FOTO Tužni prizori iz Sarajeva: Tisuće ljudi došlo na posljednji ispraćaj Halida na groblju...

Tisuće ljudi došlo je u ponedjeljak na gradsko groblje Bare kako bi odali počast Halidu Bešliću. Shrvani obožavatelji već danima tuguju za svojim omiljenim pjevačem...
VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida
EMOTIVAN ISPRAĆAJ

VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida

Jučer je u Sarajevu pokopan Halid Bešlić. Ujutro je bila komemoracija, pa je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Poslije toga je povorka krenula prema groblju kroz grad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025