Ozlijeđen u požaru u Kočanima u ožujku: Preminuo makedonski pjevač Vladimir Blažev - Pančo

Član grupe DNK Vladimir Blažev-Pančo preminuo je nakon sedam mjeseci liječenja i teške borbe. Kako prenosi Telegraf, makedonski pjevač preminuo je u bolnici.

Naime, Vladimir je sredinom ožujka nastradao je u diskoteci 'Puls' u Kočanima, gdje je poginulo 62 osobe. Usto, njih 200 zadobilo je teške ozljede.

Inače, makedonski pjevač bio je jedan od glavnih vokala grupe i jedno od najpoznatijih lica makedonske urbane scene. Rođen je i odrastao u Skoplju, a svoju je karijeru gradio na velikom talentu. Osim što je stajao na čelu DNK-a, oprobao se i kao solo izvođač, DJ i producent. Također, radio je i sa mnogim zvijezdama sa Balkana, a posebno je izdvajao Sergeja Ćetkovića kao njegovog velikog prijatelja.

Podsjetimo, ranije je u gostovanju u podcastu kod youtubera Stefana Lazarova, kada je govorio o vlasnicima diskoteka i barova koji u objekte puštaju više ljudi nego što dozvoljava kapacitet.

- Vlasnici puštaju više ljudi u klub nego što bi smjeli. Događaju se i racije ponekad, ali vlasnici moraju obratiti pažnju na to. Ne samo da moraju imati osiguranje, ali ako je kapacitet za dvije tisuće ljudi, onda ne možete pustiti više njih. Ne daj Bože da se nešto dogodi ... - napomenuo je Vladimir tada.