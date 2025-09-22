Obavijesti

NEKI SU SVE DEMOTIVIRANIJI

Ozljede i krize u Životu na vagi: 'Kako god se namjestim, boli...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ozljede i krize u Životu na vagi: 'Kako god se namjestim, boli...'
Natjecatelje danas očekuje poseban izazov: plesni dvoboj! I dok plavci pucaju od samopouzdanja i sigurni su da će savršeno odraditi svoju koreografiju i osvojiti tri kilograma prednosti na nadolazećem vaganju

Prošli tjedan plavci su imali moćnu joker patkicu kojom su mogli spasiti jednog člana svog tima, no nisu je uspjeli iskoristiti jer je Ivica zbog bolova u leđima odlučio napustiti 'Život na vagi'! Kao da to nije bilo dovoljno, Mare muči ozljeda noge, ali ipak, gore su prošli crveni - Domagoj je u velikom izazovu ozlijedio koljeno.

- Noga je puno bolje. Prespavala sam i digla sam se sretnija i opuštenija. Sve je super, i glava i noga, spremna sam za novi dan - otkriva Mare. Domagojevo stanje puno je ozbiljnije.

- Od jutra me boli. Ne mogu se namjestiti, kako god namjestim nogu - boli - kaže Domagoj i dodaje: "Mentalno sam dobro… navikneš se i pomiriš s tim." 

Edo ga podsjetio da su se u prijašnjim sezonama događale slične stvari, no Domagoj se osjeća bespomoćno: "Osjećam se beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa."

No, unatoč ozljedama, natjecatelje danas očekuje poseban izazov: plesni dvoboj! I dok plavci pucaju od samopouzdanja i sigurni su da će savršeno odraditi svoju koreografiju i osvojiti tri kilograma prednosti na nadolazećem vaganju, crveni su sve demotiviraniji, što Edu jako pogađa, pa sukobi samo što nisu eksplodirali…

Hoće li ozljede presuditi natjecateljima? Tko će izdržati pritisak, a tko posustati? I kakav će rasplet donijeti plesni dvoboj - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

