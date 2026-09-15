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POČELE SU DRAME

Pale prve suze i optužbe za laži: Ljubavni trokut u 'Love Islandu' doveo je do žestoke svađe..

Piše 24sata,
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Pale prve suze i optužbe za laži: Ljubavni trokut u 'Love Islandu' doveo je do žestoke svađe..
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Foto: Voyo
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U vili 'Love Island Adria' nije trebalo dugo čekati na prve ozbiljne tenzije i slomljena srca. Iako su kandidati tek započeli svoju potragu za ljubavlju, jedan je razgovor eskalirao u žestoku svađu, a pao je i prvi prekid.

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U vili 'Love Island Adria' nije trebalo dugo čekati na prve ozbiljne tenzije i slomljena srca. Iako su kandidati tek započeli svoju potragu za ljubavlju, jedan je razgovor eskalirao u žestoku svađu, a pao je i prvi prekid. U središtu drame našli su se Lara, Anthony i "bombshell" Jovan, čiji je ulazak u potpunosti promijenio dinamiku odnosa i doveo do prvog velikog sukoba sezone.

Foto: Voyo

Raspad para nakon samo jednog dana

Sve je počelo kada je Jovan, koji je tek dan ranije "ukrao" Laru od Anthonyja, odlučio s njom raščistiti stvari. Priznao joj je kako njihov odnos, unatoč prvotnoj namjeri da se bolje upoznaju, vidi isključivo kao prijateljski. Kao glavni razlog naveo je njezinu očitu bliskost s Anthonyjem, dečkom s kojim je bila originalno spojena.

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​- Od kad sam tebe izabrao za par, više si vremena provela s Anthonyjem. Zato sam donio tu odluku da idemo više prema prijateljskom odnosu - objasnio joj je Jovan.

Lara, koju je početak razgovora šokirao, nije se složila s njegovim viđenjem situacije. Smatrala je da on sada okreće priču kako bi prebacio odgovornost na nju, ističući da je i sam imao dovoljno prilika da joj priđe, ali to nije učinio. Rasprava se brzo pretvorila u prepirku oko toga tko je kada s kime razgovarao. Lara je postajala sve frustriranija jer je smatrala da Jovan izvrće njezine riječi.

Foto: Voyo
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​- Je l' ja ne smijem reći dobro jutro? Ne razumijem, prevrćeš moje riječi - rekla mu je povišenim tonom.

Pokušaj smirivanja situacije nije uspio. Iako je Jovan tvrdio da je sada sve u redu, Lara ga je podsjetila da je samo nekoliko trenutaka ranije govorio potpuno drugačije. Tenzije su dosegnule vrhunac kada ga je izravno optužila da laže.

​- Ne znam što hoćeš od mene zato što napadaš mene da ti nisam rekla, a ti si prvi pitao Taru da pričate.

​- Ne, neću, zato što lažeš - odbrusila mu je Lara nakon što je pokušao objasniti svoje motive.

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​- Okej, lažem - kratko je odgovorio Jovan.

Vidno uzrujana, Lara je prekinula razgovor.

​- Okej, možemo poslije nastaviti razgovor, zato što ja stvarno ne mogu. Mnogo lažeš, oprosti - zaključila je i otišla, čime je njihov odnos i službeno završio.

Foto: Voyo

Trokut koji je zapalio vilu

Ova svađa samo je kulminacija napetosti koja je tinjala od samog početka. Lara i Anthony su od prvog spajanja pokazivali snažnu kemiju, a činilo se da bi mogli postati prvi ozbiljan par. No, idilu je prekinuo dolazak Jovana, koji je iskoristio priliku i odabrao upravo Laru, ostavivši Anthonyja samog i ranjivog. Iako je time narušio "bro code", činilo se da je Jovan spreman boriti se za njezinu pažnju. No, Lari srce očito nije dalo mira. Iako je bila u paru s Jovanom, noć je provela tješeći Anthonyja, koji je morao spavati sam na kauču. Njihovi zagrljaji i nježnosti nastavili su se i idućeg dana, što Jovanu nije promaklo i što je u konačnici dovelo do prvog prekida u vili.

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Foto: Voyo

Dok jedni raskidaju, drugi se zaljubljuju

Za razliku od dramatičnog trokuta, u drugom kutu vile razvija se prava romansa. Čini se da je najviše kemije proradilo između Mili i Gašpera, koji od prvog trenutka ne skrivaju obostranu privlačnost. Njihovi pogledi, osmijesi i nježni dodiri postaju sve očitiji, a Mili je prijateljicama priznala da je tek s njegovim ulaskom osjetila pravu iskru.

​- Kad je ušao Gašper, ljudi, ja sam osjetila to nešto što sam osjetila kad sam se pogledala s njim. Osjećam leptiriće dok pričam s njim - povjerila se.

Ni Gašper nije krio oduševljenje, potvrdivši da je odluka da izabere upravo nju bila laka i brza. 

Foto: Voyo

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