Palestina je prvi put imala predstavnicu na Miss Universe: Nestvarno lijepa, suze mi naviru

Budi ponosna na to tko si i kako se izražavaš, poručila je Nadeen Ayoub, prva predstavnica Palestine u povijesti izbora za Miss Universe, nakon finalne večeri u Tajlandu.

- Danas sam na sceni Miss Universe odjenula kupaći kostim s palestinskim vezom - elegantan, snažan komad koji oslikava moju priču i moje vrijednosti - napisala je na društvenim mrežama.

Na ovogodišnjem natjecanju ostvarila je veliki uspjeh. Ušla je u Top 30, a komentari podrške odmah su preplavili njezin Instagram. Mnogi su joj pisali kako ih je dirnula i kako je za njih 'prava pobjednica'.

'Nevjerojatno si lijepa, iznutra i izvana. Svaki put kad te vidim na toj sceni, suze mi naviru na oči' i 'Ti si najljepša djevojka', samo su neki od komentara.

Ovo je bio prvi put da je Palestina imala predstavnicu na izboru za Miss Universe. Iz organizacije Miss Palestine ranije su istaknuli kako je Nadeen dokazala svijetu da 'palestinska kultura živi, napreduje i priča priču o otporu'.

Foto: Instagram

Nadeen Ayoub odrasla je između Zapadne obale, Sjedinjenih Država i Kanade. Danas živi između Ramallaha, Amana i Dubaija i nije oduvijek sudjelovala u natjecanjima ljepote. Diplomirala je englesku književnost i psihologiju, te je radila u školama i humanitarnim organizacijama prije nego što joj je ponuđeno da nosi reviju u Italiji.