Obavijesti

Show

Komentari 0
Povijesni debi

Palestina je prvi put imala predstavnicu na Miss Universe: Nestvarno lijepa, suze mi naviru

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Palestina je prvi put imala predstavnicu na Miss Universe: Nestvarno lijepa, suze mi naviru
3
Foto: Instagram

Nadeen Ayoub ostvarila je veliki uspjeh. Ušla je u Top 30, a komentari podrške odmah su preplavili njezin Instagram. Mnogi su joj pisali kako ih je dirnula i kako je za njih 'prava pobjednica'

Budi ponosna na to tko si i kako se izražavaš, poručila je Nadeen Ayoub, prva predstavnica Palestine u povijesti izbora za Miss Universe, nakon finalne večeri u Tajlandu.

NIKAD VIĐENE FOTKE Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu
Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

- Danas sam na sceni Miss Universe odjenula kupaći kostim s palestinskim vezom - elegantan, snažan komad koji oslikava moju priču i moje vrijednosti - napisala je na društvenim mrežama.

Na ovogodišnjem natjecanju ostvarila je veliki uspjeh. Ušla je u Top 30, a komentari podrške odmah su preplavili njezin Instagram. Mnogi su joj pisali kako ih je dirnula i kako je za njih 'prava pobjednica'.

'Nevjerojatno si lijepa, iznutra i izvana. Svaki put kad te vidim na toj sceni, suze mi naviru na oči' i 'Ti si najljepša djevojka', samo su neki od komentara.

KAOS U DVORANI Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna
Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Ovo je bio prvi put da je Palestina imala predstavnicu na izboru za Miss Universe. Iz organizacije Miss Palestine ranije su istaknuli kako je Nadeen dokazala svijetu da 'palestinska kultura živi, napreduje i priča priču o otporu'.

Foto: Instagram

Nadeen Ayoub odrasla je između Zapadne obale, Sjedinjenih Država i Kanade. Danas živi između Ramallaha, Amana i Dubaija i nije oduvijek sudjelovala u natjecanjima ljepote. Diplomirala je englesku književnost i psihologiju, te je radila u školama i humanitarnim organizacijama prije nego što joj je ponuđeno da nosi reviju u Italiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...
DOLAZI IZ MEKSIKA

Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, postala je 74. Miss Universe
FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025
PRAVI SPEKTAKL

FOTO 100 fotki koje morate vidjeti: Evo što se sve događalo na 'Miss Universe' 2025

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje, čime je ujedno i završila natjecanje
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025