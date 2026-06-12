Palestinska zvijezda nastupa uoči utakmice BiH i Kanade, poznata i cijela lista izvođača

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine nastavlja se u jedinstvenom formatu s tri ceremonije otvaranja. Nakon Meksika, pozornost se seli u Toronto, gdje će se uoči utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine održati druga svečanost. Program na stadionu BMO Field okupit će impresivnu listu globalnih i domaćih glazbenih zvijezda, slaveći kanadsku kulturu i raznolikost.

POGLEDAJTE KAKO JE BILO JUČER:

Organizatori su za program, koji počinje 90 minuta prije susreta, pripremili spoj različitih glazbenih žanrova. Među glavnim imenima je svjetski poznati pjevač Michael Bublé. Uz njega, kanadsku himnu "O Canada" izvest će rock ikona Alanis Morissette. Popis domaćih zvijezda zaokružuju pop zvijezda Alessia Cara i kantautorica Jessie Reyez. Domaćim snagama pridružuje se i William Prince, cijenjeni folk kantautor podrijetlom iz starosjedilačkog naroda. Međunarodni prizvuk dat će francuski izvođač Vegedream, poznat po hitu s Mundijala 2018., marokansko-kanadska izvođačica Nora Fatehi te DJ Sanjoy.

Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Poseban interes javnosti privukao je nastup Elyanne, 24-godišnje palestinsko-čileanske pjevačice čija karijera bilježi strelovit uspon. Postala je jedna od najistaknutijih arapskih umjetnica na svjetskoj sceni, a povijest je ispisala 2023. kao prva izvođačica s cjelovitim nastupom na arapskom jeziku na Coachelli. Njezin angažman na Mundijalu nadilazi samu ceremoniju. S kanadskom pjevačicom Jessie Reyez snimila je pjesmu "Illuminate", koja je dio službenog soundtracka natjecanja. Time je umjetnica koja pjeva na arapskom stavljena u središte najvećeg nogometnog turnira. Sama Elyanna izjavila je kako je ponosna što predstavlja svoju kulturu i arapski svijet na globalnoj pozornici.

Za brojne navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji se očekuju u velikom broju u Torontu, ovo će biti posebno emotivna večer. Svečanost će imati i bosanskohercegovački pečat. Himnu će izvesti violinist Aleksandar Gajić, koji već dva desetljeća živi i radi u Torontu. Njegov nastup uveličat će povratak Zmajeva na svjetsku smotru prvi put nakon 2014. godine.

*uz korištenje AI-ja



