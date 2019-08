Paltrow bila u vezi s kolegama: 'Moj je život tada bio ludilo...'

Američka glumica Gwyneth Paltrow (46), koja je svoj holivudski put započela nakon što je s 26 godina snimila film 'Zaljubljeni Shakespeare' i dalje se nalazi u interesu javnosti.

Foto: Instagram

Naslovnice je nizala zahvaljujući svojim vezama sa slavnim kolegama. S glumcem Bradom Pittom (55) bila je zaručena, a nakon njega viđala se i s Benom Affleckom (46). Svoju prvu naslovnicu za magazin InStyle snimila je u siječnju 1999.

- U to vrijeme moj je život bio ludilo. Bilo je to kada sam postala super popularna. Znaš da je cijeli život pred tobom, a nisi ni svjestan što te sve čeka. Tada su mi svi govorili da ću biti 'netko i nešto', znala sam da me čeka nešto, ali nisam znala točno što - kaže glumica.

Slava ju je tada ponijela, ali je taj period za nju bio izuzetno težak, jer je njezin otac, redatelj i producent Bruce Paltrow, u to vrijeme počeo imati problema sa zdravljem. Preminuo je od raka jednjaka, a Gwyneth se s gubitkom teško pomirila.

Foto: Instagram

Te iste godine našla se ponovno na naslovnici InStylea, a u privatnom životu sreću je pronašla uz rockera Chrisa Martina (42) s kojim je dobila dvoje djece, Apple (15) i Mosesa (13).

- U tridesetima je moj fokus bio na djeci i većinu sam vremena provodila kod kuće. Kuhala sam s djecom i započela s radom svog lifestyle brenda Goop. Bila sam sretna i ispunjena kao majka i domaćica - dodala je Gwyneth.