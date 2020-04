Paltrow prodaje haljinu staru 20 godina: Doniraj radije novac

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Paltrow reklamirala seksualna pomagala: 'Imaj dostojanstva'

Kako bi pridonijela novčanim sredstvima u krizi koja je nastala zbog pandemije korona virusa, bivša glumica Gwyneth Paltrow (47) napravit će aukciju i prodati kreaciju u kojoj je šetala crvenim tepihom prije 20 godina, pišu strani mediji. Na taj način želi pomoći onima kojima je to sada najpotrebnije.

Haljina koju želi prodati na aukciji je kreacija Calvin Klein s kojom se 2000. pojavila na dodjeli Oscara, a nema tko se tada nije okrenuo za njom. Tada je sve oduševila svojom elegancijom i jednostavnom haljinom koja je naglasila njezinu vitku liniju. Sada novcem od unikatne dizajnerske haljine želi pomoći znanstvenicima u otkrivanju cjepiva protiv smrtonosnog korona virusa.

Upravo ovu kreaciju odabrala je, kako kaže, jer joj se čini da je pravo vrijeme za to. Moda 90-ih se vratila na scenu i popularnija je no ikad. No, ova gesta nije se svima dopala. Mnogi njezini obožavatelji kritiziraju je da je ovo jako loš način pomoći u svjetskoj zdravstvenoj krizi.

'Ako želiš pomoći jednostavno pomozi, a ne traži novac za haljinu', 'U jednom intervjuu ranije izjavila je da joj je ovo najgora haljina koju je nosila, zato je i nudi', 'Doniraj novac, a ne haljinu koju više ne želiš nositi' - samo su neki do komentara na njezin potez.

