Pamela i Lucija pokazale dječje sobice: 'Moram smiriti emocije'

Lugomer je na društvenim mrežama dokumentirala svoju trudnoću, porod i život otkako im je u obitelj stigao dječačić. Sada je pokazala i kako je uredila Leonovu sobicu, kao što je i Pamela pokazala Marijinu

<p>Plus size manekenka <strong>Lucija Lugomer </strong>(26) prije devet mjeseci rodila je sina <strong>Leona</strong>. Na društvenim mrežama brojnim pratiteljima pokazala je kako izgleda dječja soba njezinog sina. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Lugomer se na početku karijere borila s odjećom</b></p><p>- Leonov sobičak od useljenja sam promijenila dva puta do sada što znači da sam još uvijek relativno normalna. Oni koji me poznaju privatno znaju da mi mijena nije stran pojam. Zašto je to dobro? Zato što uvijek pronađeš nešto novo. Staro novo. Zaboravljeno. Spremljeno. Tadam! Izvukla sam Leonovu personaliziranu posteljinu - napisala je Lucija uz fotografiju sobe. </p><p>Manekenka je, također, progovorila i o emocijama.</p><p>- Samo mi još preostaje smiriti emocije i shvatiti je li dobro to da je tako odrastao da bi je mogao koristiti ili vrijeme jednostavno tako leti da ću uskoro spremati za vrtićka spavanja. Ništa mi nije jasno! Zašto me niste prije upozorili - kaže Lucija. </p><p>Lucija je na društvenim mrežama dokumentirala svoju trudnoću, porod i život otkako im je u obitelj stigao dječačić. Pokazuje pratiteljima čime hrani Leona, odnosno kakva mu jela sprema, kako se Leon zabavlja i sve u vezi majčinstva. </p><p>Početkom kolovoza ove godine pjevačica <strong>Pamela Ramljak </strong>(40) rodila je djevojčicu koju su nazvali <strong>Marija</strong>. </p><p>- Hvale Gospe. Srce je potpuno - napisala je tada Pamela. </p><p>I Pamela se, kao i Lucija, pohvalila uređenjem dječje sobice. Soba njene kćeri uređena je djevojački s rozim, bijelim i crvenim detaljima.</p><p>- Jutro iz Marijine sobe, mama se šlepa - napisala je Pamela uz fotografiju na kojoj djevojčica odmara u sobi. </p><p>Pamela je objavila i fotografiju blagavaonice gdje je upitala pratitelje što da stavi na zid u štukature - ogledalo ili slike. </p>