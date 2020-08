Pamela je pokazala kćer koju je nedavno rodila: I što ti još treba

<p>Pjevačica nekadašnje grupe Feminnem, <strong>Pamela Ramljak</strong> (40), rodila je prošlog tjedna drugo dijete, djevojčicu <strong>Mariju </strong>u Petrovoj bolnici u Zagrebu.</p><p>S nestrpljenjem ju je dočekao stariji brat <strong>Antun </strong>(3), a glazbenica je sada pozirala s djecom i tako pokazala novu članicu obitelji.</p><p>- I što ti još treba.... Dobro jutro - napisala je u opis objave.</p><p>Pratitelji su bili oduševljeni, a jedna obožavateljica joj je napisala: 'Imaš sve, puno sreće vam želim... Uživajte u svakom danu'.</p><p>Inače, Pamela je nedavno ispričala sve o iskustvu iz rodilišta, a posebno se zahvalila svima koji su je tješili jer je drugi porođaj prošao, kako kaže, u najboljem redu.</p><p>- Možda i nije najprezentnija fotka, ali znate da nemam problem objaviti i ovakve fotke. Ovo je jutro nakon svega. Sjećate se kako sam vas molila da me utješite kako će ovaj put biti sve puuuno brže i lakše i stvarno je što se vidi po skoro 600 komentara i hrpu poruka u Inboxu. A sad za one mame koje još to čeka evo i moje iskustvo. U 11 ujutro sam došla u Petrovu s laganim trudovima, u 13 sati sam ušla u rađaonu i u točno 15:01 sam rodila Mariu. Bez epiduralne. Dakle cure (najviše one iz inboxa), bez straha. Sve je lakše drugi put. Zahvalila bi se javno i ekipi koja je bila sa mnom a posebno babici koja je sve riješila u petnaest minuta - napisala je.</p><p>Pjevačica je od studenog 2013. u braku s <strong>Mladenom Salajsterom</strong>. </p>