Pamela Ramljak bez filtera: Ljudi se kao čude kad skuže da sama vodim i čistim apartmane

Pamela Ramljak bez filtera: Ljudi se kao čude kad skuže da sama vodim i čistim apartmane
Pjevačica je otkrila da njezina svakodnevica, daleko od reflektora i scenskih nastupa, uključuje kuhanje, pranje, igru s djecom i rad iza kulisa koji mnogi ne bi povezali s njezinim imenom

Pjevačica i profesorica glazbene kulture Pamela Ramljak otkrila je na Instagramu da sama čisti apartman koji iznajmljuje turistima, i time razbila idealiziranu sliku života 'sa scene'.  

Iznajmljuje apartman nedaleko od centra Zagreba - blizu tržnice, katedrale, HNK-a i muzeja, svega 15 minuta hoda od centra, a park Zrinjevac nalazi se stotinjak metara dalje.  

Pjevačica je u objavi na društvenim mrežama otkrila kako izgleda njen dan izvan pozornice: '90 posto vremena sam sa djecom, kuham, perem, igramo se, 99% vremena sam vani u trenirki i nenašminkana'. Na reakcije ljudi koji su se iznenadili što baš ona 'namješta krevete i čisti', odgovorila je da ne vidi ništa loše: 'Posao kao bilo koji drugi, ne vidim problem. Problem je lažni sjaj. Mene je mama naučila da ako ne zagrnem rukave, nema ni satisfakcije'.

Nakon što je opisala kako izgleda njezina stvarna svakodnevica, Pamela je zaključila objavu porukom koja najbolje otkriva njezin stav prema radu i ponosu koji iz njega proizlazi: 'Zato sam posebno ponosna kad čitam recenzije stranaca koji pojma nemaju da im krevet namješta jedna pjevačica, i prof. Glazbene kulture'.

